Юрий Воскресенский перепостил в Telegram, что «руководитель правозащитной комиссии КСДС [Круглого стола демократических сил] Владислав Коцаренко посетил несколько официальных учреждений в Киеве и провел консультации». А также выложил фото, пишет Телеграф, где Коцаренко стоит возле дверей Секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека.









СМИ уточнили в Секритариате, был ли он там на самом деле. И вот что им ответили:





«Установлено, что информация о входе Юрия Воскресенского и Владислава Коцаренко к административной части здания Секретариата отсутствует в журнале временного пропуска. После просмотра видео с камер видеонаблюдения Секретариата установлено, что лицо, обозначенное на фотографии, подошло к двери Секретариата и сфотографировалось».





Запрет на въезд в Украину

Кстати, 22 октября Юрий Воскресенский сообщил, что ему запретили въезд в Украину до 2024 года. По его словам гостелеканалу ОНТ, об этом он узнал, когда направлялся в Украину по приглашению местных депутатов, чтобы обсудить поставки электроэнергии из Беларуси в эту страну. Какие конкретно, он не уточнил.





«Они начали изучать мой паспорт, куда-то убежали. В течение часа я сидел в специальной комнате, и через час мне вынесли наш национальный белорусских паспорт с такой печатью, что мне «заборонен» въезд в Украину до 2024 года. То есть, наверное, и Бен Ладен такой запрет не получал», — утверждал Воскресенский.





«Попросили уйти»

А в сентябре Юрий Воскресенский похвалился результатами по итогам поездки на Экономический форум, который прошел в польском городе Карпач. В то же время Павел Латушко рассказал свой вариант развития событий.