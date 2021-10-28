«Подошел к двери и сфотографировался» — В Украине рассказали, какие на самом деле консультации проводил штаб Воскресенского с Киевом
8 октября глава Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский похвалился, что сотрудник его организации сходил на консультации в несколько официальных учреждений Киева. Но СМИ узнали совсем другую информацию.
Юрий Воскресенский перепостил в Telegram, что «руководитель правозащитной комиссии КСДС [Круглого стола демократических сил] Владислав Коцаренко посетил несколько официальных учреждений в Киеве и провел консультации». А также выложил фото, пишет Телеграф, где Коцаренко стоит возле дверей Секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека.
СМИ уточнили в Секритариате, был ли он там на самом деле. И вот что им ответили:
«Установлено, что информация о входе Юрия Воскресенского и Владислава Коцаренко к административной части здания Секретариата отсутствует в журнале временного пропуска. После просмотра видео с камер видеонаблюдения Секретариата установлено, что лицо, обозначенное на фотографии, подошло к двери Секретариата и сфотографировалось».
Запрет на въезд в Украину
Кстати, 22 октября Юрий Воскресенский сообщил, что ему запретили въезд в Украину до 2024 года. По его словам гостелеканалу ОНТ, об этом он узнал, когда направлялся в Украину по приглашению местных депутатов, чтобы обсудить поставки электроэнергии из Беларуси в эту страну. Какие конкретно, он не уточнил.
«Они начали изучать мой паспорт, куда-то убежали. В течение часа я сидел в специальной комнате, и через час мне вынесли наш национальный белорусских паспорт с такой печатью, что мне «заборонен» въезд в Украину до 2024 года. То есть, наверное, и Бен Ладен такой запрет не получал», — утверждал Воскресенский.
«Попросили уйти»
А в сентябре Юрий Воскресенский похвалился результатами по итогам поездки на Экономический форум, который прошел в польском городе Карпач. В то же время Павел Латушко рассказал свой вариант развития событий.
08:11 28/10/2021
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