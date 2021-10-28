



— Я не в эмиграции. Я временно нахожусь за пределами РБ, — сказал Лебедько в эфире канала ОГП-ТВ. — Самая главная причина — просьбы родных и близких. За последние десятилетия им пришлось пройти через многое. И эти проблемы так или иначе создавал я и моя деятельность. Поэтому я в большом неоплатном долгу перед своими близкими.





Они меня попросили на какое-то время продолжить мою деятельность за пределами страны. Теперь они спокойны за меня, за то, что со мной ничего не произойдет, и им в очередной раз не скажут, что я задержан, арестован или избит.





Лебедько напомнил, пишет Салідарнасць, что в течение последнего года у него были два административных ареста на 15 и 30 суток. В связи с этим политик не исключает возможность заведения на него уголовного дела.





— Прогнозировать поведение белорусских силовиков невозможно. Когда меня задержали в последний раз, один из подполковников обещал, что скоро я появлюсь перед ним на допросе, связанном с деятельностью канала ОГП-ТВ. Я это также должен был принять во внимание, — сказал Лебедько.





Важной причиной оставаться на воле он считает также и возможность продолжать работать, в частности над проектом новой Конституции.





— Я точно знаю, в какой стране я живу. Сейчас время концентрации политической шизофрении и политического беспредела. Два в одном. А это означает, что гарантий (оставаться в безопасности) нет не только у меня, а, в принципе, у 99% граждан нашей страны, — заключил политик.