В Добруше задержанным за подписку на «экстремистские» телеграм-каналы присудили административный арест
В Добруше 25—27 октября проходили задержания местных жителей.
Как сообщил БелаПАН один из жителей районного центра, было задержано пять мужчин и две женщины. Одной женщине дали 4 суток административного ареста, второй — штраф. Мужчины получили от 5 до 10 суток ареста. На провластных телеграм-каналах были размещены видеозаписи с задержанными, где они «признавались», что были подписаны на «экстремистские» телеграм-каналы, пишет Naviny.online. Их судили за «распространение экстремистских материалов».
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07:23 28/10/2021
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