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Без вины виноватые. «Белпочта» отсудила у «Народной воли» 100 тысяч рублей

«Белпочта» отсудила у «Народной воли» свыше 100 тыс. рублей – в качестве компенсации за нереализованные тиражи.

Без вины виноватые. «Белпочта» отсудила у «Народной воли» 100 тысяч рублей
Экономический суд Минска присудил «Белпочте» последнюю часть суммы от компенсации, которую государственная организация потребовала в конце прошлого года с газеты «Народная воля». Всего частное издание, пишет Ежедневник, не сумевшее напечатать газеты в типографиях Беларуси и России и не доставившее тиражи на почту и для подписчиков, обязано выплатить заявителю свыше 108 тыс. рублей.

С иском о выплате издательской компанией «Народная воля» компенсации за неполученные с августа 2020 года тиражи «Белпочта» обратилась в суд в конце прошлого года. Общая сумма претензий была оценена (вместе с неустойками и пр.) в свыше 108 тыс. рублей.

Проблемы с доставкой газеты «Белпочте» возникли у «Народной воли» после того, как ее перестали сначала в августе 2020-го печатать в «Белорусском доме печати», а потом и в России.

По словам главного редактора «Народной воли» Иосифа Середича, «Белпочта» не получила тиражи «не потому что, что мы отказались».

«Мы предложили им доставить тираж для подписчиков и то, что можно продать в почтовых отделениях. Наши газеты были в экспедиции несколько дней, но «Белпочта» думала и отказалась на третий день. Таким образом, мы не можем согласиться с иском против нас. Параллельно будем привлекать к ответственности издательство «Беларускі дом друку», - говорил накануне судебного противостояния Иосиф Середич.

В течение этого года прошли три судебных заседания по иску «Белпочты», в которых были удовлетворены все ее денежные требования – в феврале, марте и на прошлой неделе. В феврале Экономический суд Минска обязал «Народную волю» выплатить заявителю 9576 рублей 98 копеек, в марте - 84665 рублей 06 копеек, в октябре - 14189 рублей 61 копейку, а также понесенные судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 725 рублей.

«Народная воля» входит в перечень негосударственных печатных изданий, которые с прошлого года не включаются «Белпочтой» в свой подписной каталог.
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