Обвинения с Запада в адрес Минска в связи с миграционным кризисом звучат все более угрожающе
В МИД Франции заявили, что семья Александра Лукашенко является организатором поездок мигрантов к границам Беларуси и Евросоюза, пишет DW.
Обвинение высказал государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, не назвав конкретных имен. По его словам, цель белорусской стороны — ослабить и разобщить ЕС.
«Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы», — сказал Бон.
На улицах Минска - мигранты
Напомним, что Минск все обвинения переадресовывает западным странам и свою причастность к потоку нелегалов отрицает.
21:39 27/10/2021
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