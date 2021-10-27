Обвинение высказал государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, не назвав конкретных имен. По его словам, цель белорусской стороны — ослабить и разобщить ЕС.





«Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы » , — сказал Бон.





На улицах Минска - мигранты





Напомним, что Минск все обвинения переадресовывает западным странам и свою причастность к потоку нелегалов отрицает.



