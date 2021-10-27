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Обвинения с Запада в адрес Минска в связи с миграционным кризисом звучат все более угрожающе

В МИД Франции заявили, что семья Александра Лукашенко является организатором поездок мигрантов к границам Беларуси и Евросоюза, пишет DW.

Обвинение высказал государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, не назвав конкретных имен. По его словам, цель белорусской стороны — ослабить и разобщить ЕС.

«Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы», — сказал Бон.

На улицах Минска - мигранты

Напомним, что Минск все обвинения переадресовывает западным странам и свою причастность к потоку нелегалов отрицает.
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