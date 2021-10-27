Наследный принц Саудовской Аравии, по факту уже сейчас управляющий этой абсолютной монархией, Мохаммед бин Салман якобы планировал отравить в 2014 году тогдашнего короля Абдуллу, чтобы трон мог занять его собственный отец. Об этом журналистам рассказал сбежавший из Эр-Рияда высокопоставленный офицер королевской службы безопасности, пишет news.ru В аравийской столице подобные заявления опровергают, в свою очередь утверждая, что перебежчик таким способом пытается отвлечь внимание от собственных коррупционных преступлений.





Как утверждает бывший офицер саудовской спецслужбы Саад аль-Джабри, он ещё в 2014 году получил по своим каналам информацию о том, что наследному принцу не терпится поскорее увидеть монархом своего отца, поскольку, учитывая преклонный возраст последнего, это бы означало скорейшее воцарение его самого.

Жадною толпой стоящие у трона

В передаче телеканала CBS перебежчик рассказал, что якобы такие разговоры принц вёл со своим двоюродным братом Мохаммедом бин Найефом в период, когда в королевском доме назревал конфликт из-за права престолонаследия. По его словам, принц делился с кузеном (тот занимал пост главы МВД) планами приобрести в России отравленное кольцо и преподнести своему дяде такой «подарок». Якобы разговор двух принцев был заснят скрытой камерой, и аль-Джабри получил к видеозаписи доступ по должности.





Вплоть до 2017 года именно бин Найеф, а не бин Салман, считался наследником саудовского престола, и у него тоже не было резона тянуть время в ожидании, когда тот освободится от правящего монарха. Король Абдулла умер естественной смертью в возрасте 90 лет на следующий год после того, как кузены обсуждали его устранение. Его трон унаследовал полубрат Салман; он и назвал племянника бин Найефа следующим монархом.





Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и Мохаммед бин Салман





Однако в этом качестве бин Найеф пробыл недолго: в 2017 году его сняли с поста главы МВД, а в 2020 году поместили под домашний арест. Официально о каких-либо обвинениях объявлено не было, а поскольку одновременно было арестовано несколько других родственников умершего короля, наблюдатели связывают это именно с борьбой за власть.





Аль-Джабри сбежал из Саудовской Аравии в Канаду сразу же после ареста бин Найефа. Беглец сейчас утверждает, что Мохаммед бин Салман является «клиническим психопатом» и воцарение его в Эр-Рияде будет означать, что богатое нефтью королевство станет непредсказуемым партнёром для стран ОПЕК и опасным соседом для других государств Ближнего Востока.





Также бывший офицер уверяет, что Эр-Рияд ведёт охоту и за ним лично, чтобы покончить с ним подобно тому, как саудовские власти расправились с оппозиционным журналистом Джамалем Хашогги. Журналиста, когда-то бывшего любимцем королевской семьи, убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе.





Аль-Джабри рассказывает, что группа киллеров в составе шести человек прилетала «по его душу» в Оттаву, но не смогла пройти пограничный контроль, так как везла с собой подозрительное оборудование для тестирования ДНК и не смогла объяснить, с какой целью. Неудивительно, что официальный Эр-Рияд отметает все эти обвинения с порога, как ранее опровергал обвинения в том, что Хашогги был убит по личному распоряжению принца Мохаммеда бин Салмана. Тем не менее факт такого распоряжения был документально подтверждён ЦРУ.





Утративший доверие бывший правительственный служащий известен тем, что долгое время фабрикует материалы с целью скрыть свои финансовые преступления на миллиарды долларов, которые он присвоил с целью обеспечить себе и своей семье роскошную жизнь, — говорится в заявлении саудовского посольства в Вашингтоне.





Эти заявления Эр-Рияда нельзя считать полностью голословными, так как ранее суд в Канаде заморозил счета аль-Джабри в связи с «наличием неопровержимых доказательств мошенничества». Сам аль-Джабри доказывает, что эти деньги получены им от бывших работодателей в качестве зарплаты.





Не вставая с дивана

Заявления аль-Джабри — это заявления сильно обиженного человека, и им не следует слепо доверять, предупредил NEWS.ru эксперт по Ближнему Востоку Андрей Бакланов.





Хотя порядок престолонаследия в Саудовской Аравии был в последние годы скорректирован, на сегодня он точно определён, и что следующим королём станет Мохаммед бин Салман, не оспаривается никем. Кроме того, принц и так выполняет практически монаршие функции, поэтому нужды торопить события у него нет.





Андрей Бакланов





В те годы, когда перебежчик аль-Джабри находился в центре событий в Эр-Рияде, в стране происходило то, что в России называется термином «транзит власти». Тогда в самом деле было много факторов неопределённости, что позволяет людям, подобным бывшему офицеру спецслужбы, жонглировать информацией и фактами, которые трудно подтвердить либо опровергнуть документально, добавил эксперт. Сам аль-Джабри клянётся, что две копии той видеозаписи, где принцы якобы обсуждают «кольцо с ядом», хранятся в «надёжных местах», — однако наличие или отсутствие этих улик также остаётся на совести того, кто об этом говорит.





Решения по таким важнейшим вопросам, как престолонаследие, в Саудовской Аравии в любом случае принимаются не в закулисных беседах детей и племянников монарха, подчёркивает Бакланов.





Для Саудовской Аравии, которая является абсолютной монархией, семейные дела короля автоматически становятся и государственными. И все семейно-государственные решения поэтому принимает так называемый малый диван — совещание ближайших родственников монарха, аналог советского Политбюро. Поскольку это совет коллегиальный, его решения некому оспаривать, — говорит эксперт.





В марте 2020 года саудовские власти арестовали сына и дочь Cаада аль-Джабри. В ноябре того же года суд приговорил их к 9 и 6,5 года тюрьмы соответственно по обвинениям в отмывании денег и попытке покинуть страну. Правозащитники считают, что детей аль-Джабри фактически взяли в заложники.



