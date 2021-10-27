Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Как сообщается, во время визита на конный комплекс в Ашхабаде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил драгоценное семя президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.





«В ходе посещения конного комплекса в Ашхабаде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца. Кроме того, главе нашего государства подарили щенка туркменского тазы», - сообщил Берик Уали.





В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Туркменистана за «великолепный подарок» и проявление дружбы со стороны «братского туркменского народа».





«Я буду лично проверять его состояние. Посещать, и естественно, буду бережно относиться к вашему подарку», - сказал президент Казахстана.









Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад.



