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«Великолепный подарок»! Бердымухамедов подарил Токаеву щенка тазы и ахалтекинского коня

Президент Казахстана находится с двухдневным государственным визитом в Ашхабаде. В ходе посещения конного комплекса президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Как сообщается, во время визита на конный комплекс в Ашхабаде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил драгоценное семя президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«В ходе посещения конного комплекса в Ашхабаде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца. Кроме того, главе нашего государства подарили щенка туркменского тазы», - сообщил Берик Уали.

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Туркменистана за «великолепный подарок» и проявление дружбы со стороны «братского туркменского народа».

«Я буду лично проверять его состояние. Посещать, и естественно, буду бережно относиться к вашему подарку», - сказал президент Казахстана.


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад.
centralasia.media
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