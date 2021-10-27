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Российский опрос о политических предпочтениях белорусов: правда или фейк?

Белорусский социолог проанализировал исследование от якобы ВЦИОМ, которое недавно было слито в сеть. И сделал выводы о его достоверности.

22 октября в сети было опубликовано исследование, которое якобы провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. В нем содержались данные о популярности различных политиков среди белорусского населения. Цифры были не в пользу представителей действующей власти, пишет thinktanks.by

Социолог, бывший глава Института социологии НАН Геннадий Коршунов полагает, что это реальное исследование, сделанное по заказу российских властей.

"Это не единственное, не первое и не последнее исследование россиянами того, что думают белорусы. Наш восточный сосед постоянно интересуется состоянием белорусского общественного мнения и свободно получает необходимую ему информацию", - подчеркнул Геннадий Коршунов.

Современные технологии позволяют использовать дистанционные методики социологических исследований, однако это по факту нелегально -- противоречит постановлению Совмина №707 от 31.05.2002 года.

Раньше, как заметил эксперт, мнением белорусского общества интересовались в Москве лишь определенные группы элит, расположенные только "в одной из башен Кремля". Теперь  интерес проявился на самом высоком уровне. Об этом свидетельствует выбор исполнителя: им стала одна из самых крупных социологических организаций -- ВЦИОМ.

"Слитое" исследование не разовое, а серийное -- на некоторых слайдах мы видим цифры динамики, то есть сравнения с предыдущим исследованием, которое датируется июнем. Получается ежемесячный срез информации. Это очень высокий уровень внимания", - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что "сливы" подобных исследований обычно бывают очень "своевременными".

Например, результаты исследования МГИМО, по которым якобы «почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией». Они были слиты в ноябре 2019 -- под конец года "дорожных карт".

"В этом смысле действительно интересно, что очередной слив случился именно теперь -- когда с подписанием "дорожных карт" ясности нет, когда вопрос с конституционными изменениями не двигаются, когда начинаются некая странная динамика белорусско-российских отношений", - считает специалист.
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