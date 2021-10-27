Хамдука вернули в резиденцию вместе с его супругой. По сообщению офиса премьера, «несколько министров и политических лидеров остаются арестованными, их местоположение неизвестно».





За освобождение Абдаллы Хамдука выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, а международная «тройка» по Судану (США, Великобритания, Норвегия) призывала освободить все гражданское руководство.





Абдалла Хамдук со своей женой находится в районе Кафури в Хартуме, сообщает Associated Press со ссылкой на источник среди военных. По его словам, они находятся под строгой охраной.



