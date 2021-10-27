Сейчас Мария «находится в безопасности и вне досягаемости силовых структур», написал он.





Тарасенко была помощницей правозащитника Леонида Судаленко, который руководил гомельским отделением «Весны». Судаленко и другая его помощница, волонтерка Татьяна Ласица, с января находятся в СИЗО, но Мария, которую задержали одновременно с ними, была спустя три дня отпущена под подписку о невыезде.





Всех троих обвинили в финансировании и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК), за то, что, как утверждается, они оказывали помощь административно осужденным за участие в протестах и их семьям, оплачивали им штрафы.





Судебный процесс по делу начался 3 сентября, он проходит в закрытом режиме. В середине октября гособвинители запросили для Судаленко и Ласицы по 3 года колонии, для Тарасенко — 2,5 года. 18 октября Мария не явилась на суд, где должны были проходить прения сторон, к следующему заседанию спустя два дня ее так и не нашли. Дело против нее решили выделить в отдельное производство. 26 октября в суде возобновили судебное следствие уже по отдельному делу Судаленко и Ласицы, вынесение приговора ожидается в середине ноября, пишет reform.by



