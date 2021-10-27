Волонтерка «Весны» Мария Тарасенко сбежала из Беларуси в ходе суда
Волонтерка правозащитного центра «Весна» Мария Тарасенко, по уголовному делу которой в Гомеле сейчас проходит судебный процесс, смогла сбежать из Беларуси. Об этом сообщил сегодня в Facebook Андрей Стрижак.
Сейчас Мария «находится в безопасности и вне досягаемости силовых структур», написал он.
Тарасенко была помощницей правозащитника Леонида Судаленко, который руководил гомельским отделением «Весны». Судаленко и другая его помощница, волонтерка Татьяна Ласица, с января находятся в СИЗО, но Мария, которую задержали одновременно с ними, была спустя три дня отпущена под подписку о невыезде.
Всех троих обвинили в финансировании и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК), за то, что, как утверждается, они оказывали помощь административно осужденным за участие в протестах и их семьям, оплачивали им штрафы.
Судебный процесс по делу начался 3 сентября, он проходит в закрытом режиме. В середине октября гособвинители запросили для Судаленко и Ласицы по 3 года колонии, для Тарасенко — 2,5 года. 18 октября Мария не явилась на суд, где должны были проходить прения сторон, к следующему заседанию спустя два дня ее так и не нашли. Дело против нее решили выделить в отдельное производство. 26 октября в суде возобновили судебное следствие уже по отдельному делу Судаленко и Ласицы, вынесение приговора ожидается в середине ноября, пишет reform.by
16:49 27/10/2021
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