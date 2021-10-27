​Накануне оно появилось на сайте российской радиостанции, а в эфире будет в четверг.





"Она сильно выросла, — говорит Венедиктов в среду в эфире "Эха Москвы". — Это мое первое интервью с Тихановской. Я следил за ней. Когда готовился, я смотрел ее последние интервью за год. Понятно, что человек сначала попал случайно в этот замес... И одно время она говорила такими блоками... подготовленными, я бы сказал.





Поэтому, когда я готовился, мне нужно было ее "выбить" из этих заготовок стилистически. И она пару раз это заметила и сказала: "Вы меня загоняете в угол?" А я не собирался загонять ее в угол, а просто пытался поменять ее стиль речи! Чтобы слушатели слушали ее, а не заготовки, которые делал ее штаб, советники и так далее... По-моему, получилось.





И в этом смысле она очень хорошо реагирует. Тихановская очень живая в смысле реакции, а не такой заведенный бюрократ. Мне кажется, что она прогрессирует".