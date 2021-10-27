Андрей Казакевич, говоря о впечатлениях после интервью Тихановской «Эху Москвы». — В целом тон интервью был достаточно позитивный, Венедиктов очень аккуратно выбирал формулировки, допустим, он назвал Светлану не лидером оппозиции, а «лидером демократических сил», — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» директор института «Политическая сфера»говоря о впечатлениях после интервью Тихановской «Эху Москвы».





Политолог допускает, что сам факт интервью мог стать ответом на «недавние уколы белорусских пропагандистов»:





— Фактов у нас нет, но момент совпал.





Один из важных посылов в разговоре, по мнению Казакевича, был адресован Кремлю.





— Один из ответов Тихановской, который все обсуждают, о том, что Путин может быть посредником в переговорах между режимом Лукашенко и демократическим обществом Беларуси. При этом она отметила, что Россия может выступить посредником и гарантом разрешения кризиса, как и другие страны.





Но сама готовность признать Путина в качестве посредника — это был правильный месседж, учитывая то, что сейчас в отношениях Кремля и официального Минска возникла некоторая напряженность. Я думаю, он будет замечен, — не исключает политолог.





Реакция на этот месседж, по его мнению, может стать дополнительным рычагом в руках Кремля по отношению к Лукашенко.





— Это может быть очень тревожным знаком для Лукашенко. Москва может этим сказать, что, если в дальнейшем у них будут проблемы в достижении каких-либо договоренностей, у них есть такой ресурс — возможность коммуникации с оппозиционными силами, чего, конечно, белорусским властям хотелось бы избежать.





Позиция Лукашенко и белорусских властей заключается в том, чтобы полностью игнорировать наличие каких-либо внутренних политических сил. И Лукашенко все делает для того, чтобы все вопросы решались только через него. Это касается не только Москвы. Мы видим, как Лукашенко демонстрирует свою позицию в миграционном кризисе, мол, разговаривать нужно со мной, на равных, и никаких контактов с его оппонентами.





Контакт Кремля с демократическими силами Беларуси — это действительно то, чего Лукашенко очень боится. Думаю, чтобы этого избежать, он действительно готов будет даже пойти на какие-то уступки Кремлю. Конечно, все карты 4 ноября он не подпишет, но по отдельным вопросам, возможно, договориться станет проще.





Можно сказать, что у россиян появился определенный рычаг давления на Лукашенко. Как они станут его использовать, в какую игру дальше будет играть Кремль, увидим, — заключил Казакевич.