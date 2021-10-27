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Приедет ли Путин в Минск 4 ноября? Песков темнит

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать планы президента России Владимира Путина на 4 ноября. У него спросили, не собирается ли президент в этот день посетить Севастополь.

 
«Мы проинформируем вас своевременно после того, как они будут окончательно сформулированы, эти планы», — цитирует Пескова ТАСС.

4 ноября в России отмечается День народного единства в память изгнания из Москвы в 1612 году войск Речи Посполитой.

Ранее эта дата также называлась в качестве дня проведения Высшего государственного совета Союзного государства, в ходе которого планировалось подписать 28 союзных программ по углублению интеграции. Об это говорил Александр Лукашенко. Также дату подтверждал и Дмитрий Песков.

Однако в октябре в российском издании «КоммерсантЪ» появилась информация, что все документы не успеют подготовить к этой дате. В тот же день госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев заявил, что решение о ВГС будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки. В конце сентября Владимир Путин уходил на изоляцию из-за вспышки ковида в его окружении. После того, как российский президент прервал ее, он не поехал на саммиты ЕАЭС и СНГ. Они прошли в формате видеоконференции.
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