У президента США Джо Байдена, вылетающего в четверг в Европу для участия в саммите лидеров стран «Большой двадцатки», не будет возможности пообщаться с лидерами России и Китая: ни президент Владимир Путин, ни председатель Си Цзиньпин не прилетят в Рим на саммит, который пройдет в эти выходные.





По этой причине повестку дня на саммите будут задавать Соединенные Штаты и Европа. Об этом во вторник заявил cоветник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.





Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, Салливан сообщил журналистам о том, что президент Байден вылетает в Европу в четверг. Сначала президент отправится в Рим на саммит лидеров стран G20, а затем отправится в шотландский Глазго на 26-ю Конференцию сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР26).





Салливан отметил, что «ни Китай, ни Россия не будут представлены на саммите лично на уровне лидеров», что, скорее всего, по его словам, связано с новой вспышкой COVID-19.





США и Европа, добавил Салливан, будут действовать «энергично и единым фронтом как на саммите G20, так и на СОР26, «определяя повестку дня, формируя повестку дня в том, что касается этих важных международных вопросов».





По словам Салливана, визит Байдена в Рим начнется в пятницу. Сначала президент встретится с папой Франциском, а затем проведет переговоры с президентом и премьер-министром Италии. В пятницу Байден также встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.





В субботу и воскресенье президент примет участие в ключевых мероприятиях саммита G20. Планируется несколько сессий, посвященных основным элементам международной экономики и международных отношений, сообщил Салливан.





В Глазго, как подчеркнул Салливан, президент Байден выступит на заседании СОР26 с речью по вопросам климата в рамках COP26, а также обсудит ряд важных вопросов, включая глобальную инициативу «Восстановить весь мир лучше, чем было» (B3W), о реализации которой было объявлено на саммите лидеров «Большой семерки» в июне.