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Минобороны Литвы: военные продолжат помогать в охране границы с Беларусью

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в связи с продолжающимся наплывом нелегальных мигрантов литовские военные и дальше будут помогать пограничникам охранять границу с Беларусью.

"Армия, начавшая оказывать помощь в начале июля, остается и продолжит помогать. Поскольку оговоренный период заканчивается в этом месяце, он будет продлен еще на несколько месяцев, до тех пор, пока будет действовать экстремальная ситуация, пока ситуация существенно не изменится", – заявил во вторник в интервью LRT А. Анушаускас.

"Военные действительно вносят эффективный вклад в охрану границы", – добавил он.

Он отметил, что дислокация военных на границе осуществляется после консультаций с пограничниками, военных направляют туда, где возможны более крупные потоки мигрантов. По его словам, армия готова реагировать на ситуацию и с помощью сил быстрого реагирования.

"С учетом примера Польши, когда мы видим, что мигранты группируются, мы предусмотрели и определенные силы быстрого реагирования, чтобы можно было организовать привлечение более крупной группы, то есть на месте было бы сконцентрировано больше военных с техникой, есть мобильные группы, которые быстро могут реагировать на ситуацию", – сказал А. Анушаускас.

В этом году нелегально перешли границу с Беларусью и попали в Литву свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация. 

В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов.

С того времени в Литву не пропущено более 4 тыс. нелегальных мигрантов.
Источник: delfi.lt
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