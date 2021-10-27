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IT-компания свозила сотрудников минского офиса на прививку в Киев

Компания Gismart привила от COVID-19 с помощью Pfizer и Moderna 75 сотрудников из своего минского офиса. Вакцинацию удалось организовать во время командировок в Киев.


Как рассказали dev.by в компании, сегодня общий процент привитых от коронавируса работников в Gismart составляет более 75%. В Лондоне привиты 100% сотрудников, в киевском офисе — около 70% (кроме этого, Gismart помогли привиться 45 их родственникам), а в Минске процент вакцинированных самый низкий — чуть более 50%.

Недавно во время поездки на корпоративное мероприятие в Киев компания организовала для 75 человек из беларуской команды вакцинацию препаратами Pfizer и Moderna. Два корпоративных выезда спланировали так, чтобы удалось уложить в них оба шота вакцины. 

В Gismart говорят, желающих могло быть и больше, но к тому моменту часть сотрудников минского офиса уже была привита с помощью доступных в стране китайской Vero Cell и «Спутника V». 

Согласно данным последней анкеты dev.by, 60% читателей сайта привиты. Вакцины разные, но самый большой процент приходится на «Спутник-V» — 42%. Около 19% айтишников месяц назад ещё ждали, когда беларуские власти закупят Pfizer или что-то ещё из западных препаратов для вакцинации (сейчас ясно, скорее всего нет). 

А вот ещё цифры: редакция сайта спросила в телеграме, кто из читателей потеряли коллег из-за ковида. И ответ впечатляет — у каждого пятого в компании или в окружении кто-то умер от коронавируса. У некоторых счёт идёт уже не на одну жизнь. 

dev.by призывает: вакцинируйтесь от COVID-19, как рекомендуют врачи, носите маски, мойте руки и используйте антисептики, выдерживайте социальную дистанцию в общественных местах, а также старайтесь по возможности избегать скоплений людей. 
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