



Как рассказали dev.by в компании, сегодня общий процент привитых от коронавируса работников в Gismart составляет более 75%. В Лондоне привиты 100% сотрудников, в киевском офисе — около 70% (кроме этого, Gismart помогли привиться 45 их родственникам), а в Минске процент вакцинированных самый низкий — чуть более 50%.





Недавно во время поездки на корпоративное мероприятие в Киев компания организовала для 75 человек из беларуской команды вакцинацию препаратами Pfizer и Moderna. Два корпоративных выезда спланировали так, чтобы удалось уложить в них оба шота вакцины.





В Gismart говорят, желающих могло быть и больше, но к тому моменту часть сотрудников минского офиса уже была привита с помощью доступных в стране китайской Vero Cell и «Спутника V».





Согласно данным последней анкеты dev.by, 60% читателей сайта привиты. Вакцины разные, но самый большой процент приходится на «Спутник-V» — 42%. Около 19% айтишников месяц назад ещё ждали, когда беларуские власти закупят Pfizer или что-то ещё из западных препаратов для вакцинации (сейчас ясно, скорее всего нет).





А вот ещё цифры: редакция сайта спросила в телеграме, кто из читателей потеряли коллег из-за ковида. И ответ впечатляет — у каждого пятого в компании или в окружении кто-то умер от коронавируса. У некоторых счёт идёт уже не на одну жизнь.





dev.by призывает: вакцинируйтесь от COVID-19, как рекомендуют врачи, носите маски, мойте руки и используйте антисептики, выдерживайте социальную дистанцию в общественных местах, а также старайтесь по возможности избегать скоплений людей.