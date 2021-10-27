



За такое решение проголосовало 7 сенаторов из 11, передает " ДС " со ссылкой на Associated Press





Конгресс Бразилии проголосовал за доклад, рекомендующий предъявить президенту Жаиру Болсонару серию уголовных обвинений за действия, увеличившие второе по величине число погибших от COVID-19 в мире.





Напомним, в Бразилии от коронавируса умерло не менее 600 тысяч человек. Согласно докладу, Болсонару виновен в девяти преступлениях, включая шарлатанство, подстрекательство к совершению преступлений, нецелевое использование государственных средств и преступления против человечности.





Теперь прокуратура может привлечь Болсонару к суду.





Глава расследования сенатор Омар Азиз заявил, что доставит результаты голосования генеральному прокурору в среду утром.





Сам Болсонару отрицает какие-либо нарушения, заявляя, что расследование сенаторов вызвало у него только критику и презрение.





Ранее Facebook и YouTube удалили со своих платформ видео президента Бразилии Жаира Болсонару, в котором он сделал заявление о том, что вакцины от COVID-19 якобы связаны с распространением ВИЧ.



