Конгресс Бразилии обвинил президента страны в смертях от COVID-19
Конгресс сенаторов в Бразилии проголосовал за то, чтобы обвинить президента страны Жаира Болсонару в смертях от коронавируса и других преступлениях, связанных с COVID-19
За такое решение проголосовало 7 сенаторов из 11, передает "ДС" со ссылкой на Associated Press.
Конгресс Бразилии проголосовал за доклад, рекомендующий предъявить президенту Жаиру Болсонару серию уголовных обвинений за действия, увеличившие второе по величине число погибших от COVID-19 в мире.
Напомним, в Бразилии от коронавируса умерло не менее 600 тысяч человек. Согласно докладу, Болсонару виновен в девяти преступлениях, включая шарлатанство, подстрекательство к совершению преступлений, нецелевое использование государственных средств и преступления против человечности.
Теперь прокуратура может привлечь Болсонару к суду.
Глава расследования сенатор Омар Азиз заявил, что доставит результаты голосования генеральному прокурору в среду утром.
Сам Болсонару отрицает какие-либо нарушения, заявляя, что расследование сенаторов вызвало у него только критику и презрение.
Ранее Facebook и YouTube удалили со своих платформ видео президента Бразилии Жаира Болсонару, в котором он сделал заявление о том, что вакцины от COVID-19 якобы связаны с распространением ВИЧ.
12:07 27/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение