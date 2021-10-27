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Чем-то не угодила? Замминистра Елену Богдан перевели в Мингорисполком

Первого заместителя министра Елену Богдан из Минздрава перевели в Мингорисполком.

Она возглавила Комитет по здравоохранению, сообщает пресс-служба Минздрава. Ранее на этом посту была Жанна Казаченок.

Елене Богдан 48 лет. Она работала в Минздраве более десятилетия, сначала начальником отдела, а в последне время — и первым заместителем министра.

Богдан — преданная сторонница Лукашенко, она руководит Белорусским союзом женщин. 

Известность приобрела в прошлом году во время первой волны коронавируса, а также во время президентской избирательной кампании, когда была доверенным лицом Лукашенко, сообщает euroradio.fm


Кстати, Жанна Казаченок возглавила Комитет по здравоохранению Мингорисполкома менее года назад - в ноябре 2020 года. В Мингорисполком она пришла с должности главврача 11-й минской больницы. О ее новом месте работы не сообщается
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