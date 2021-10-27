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В Беларуси назвали новые "экстремистские формирования"

Список телеграм-каналов и чатов, объявленных Министерством внутренних дел Беларуси "экстремистскими формированиями", растет. 27 октября были названы новые.


На этот раз — Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь" и чат "Я выхожу/МКБ".

Уже вторую неделю МВД почти ежедневно сообщает о признании "экстремистскими формированиями" "групп граждан", имеющих отношение к тем или иным телеграм-каналам и чатам.
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