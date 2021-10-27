



На этот раз — Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь" и чат "Я выхожу/МКБ".





Уже вторую неделю МВД почти ежедневно сообщает о признании "экстремистскими формированиями" "групп граждан", имеющих отношение к тем или иным телеграм-каналам и чатам.