Facebook по ходатайству польских спецслужб и при содействии посольства США заблокировал три паблик-группы, которые содействовали нелегальной миграции в страны Евросоюза, сообщают во вторник, 25 октября, региональные медиа со ссылкой на портал правительства Польши.





Как сообщается в пресс-релизе польского правительства, полученные материалы свидетельствовали об участии этих групп «в преступной процедуре, которая имеет характер гибридной войны против Запада».





Ранее в совместном заявлении более 40 стран, входящих в ООН, было осуждено нарушение прав человека режимом Лукашенко, включая использование мигрантов в политических целях. Документ подписан, в частности, США, Великобританией, странами Евросоюза, Израилем, Австралией, Японией и Южной Кореей.





Тем временем Польша приняла решение увеличить число военнослужащих, которые будут патрулировать границу с Беларусью, доведя его со временем до 10 тысяч. Для предотвращения попыток незаконного пересечения границы уже построено 139 километров ограждения на линии соприкосновения с Беларусью.





Только за понедельник, 25 октября польские пограничники зафиксировали около 600 попыток проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов. Всего за октябрь таких попыток задокументировано около 14.000.





Соседняя Литва тоже сообщает о почти удвоении числа “нелегалов”, попытавшихся пересечь белорусско-литовскую границу – до 1.739 в октябре.





Брюссель винит в прои ходящем Александра Лукашенко, который таким образом пытается отомстить за санкции, введённые Западом в связи с грубыми нарушениями прав человека в Беларуси, и готовит новые, еще более жесткие меры воздействия на белорусский режим.





Ярослав Романчук: Миграционный процесс протекает при активном участии Минска

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук уверен, что ответственность за миграционный кризис, безусловно, несут белорусские власти. По его мнению, на это указывает, в частности, и то, что мигранты в стране появились внезапно, в контексте санкционных решений ЕС против режима Лукашенко.





«Вопрос и в том, насколько адекватна информация, которую предоставляет Минск тем людям, которые приезжают в Беларусь, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» . – Очевидно, они верят, что сюда можно совершенно спокойно прилетать».





Кроме того, польские и литовские миграционные службы неоднократно указывали на факты содействия мигрантам со стороны белорусских силовиков и пограничников, констатировал Ярослав Романчук.





«Причем, в Беларуси существует пограничная зона, куда вход только по пропускам, – уточнил он. – Поэтому нахождение такого большого количества людей в этой зоне без содействия белорусских властей попросту невозможно. Так что, нет никаких сомнений в том, что этот процесс протекает при активном участии Минска».





Тем самым режим с помощью ассиметричных ответов Евросоюзу добивается только одного – смягчения или отмены санкций, которые были введены Брюсселем против ключевых и очень важных для экономики Беларуси товаров, утверждает руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса:





«Прежде всего, это калийные удобрения, нефтепродукты, продукция машиностроения. Потому что, если санкции продолжатся, то в следующем году без поддержки со стороны Москвы экономику Беларусь ждет очень серьезная рецессия, если не депрессия.





Без экспорта этих товаров ВВП страны может сократиться больше, чем на 10 процентов. Перед Минском реально маячит долговая ловушка и сдача активов российскому бизнесу, который придумает другие схемы выхода на внешние рынки и реализации там товаров».





Западные санкции чреваты для Беларуси потерями от 3 до 5 миллиардов долларов в год, что может оказаться смертельным для экономики страны, резюмировал Ярослав Романчук.





Андрей Казакевич: Создать такие проблемы, которые в своё время создала Турция для Евросоюза, Минск не может

В свою очередь директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич заметил, что экспертное мнение как в Беларуси, так и в Европе склоняется к тому, что есть очень много признаков того, что миграционный кризис инициирован белорусскими властями.





По словам политолога, Минском широко рекламировался канал миграции для Ирака, Афганистана, Ирана и других стран.





«Мигранты также использовали туристическую инфраструктуру без каких-либо препятствий со стороны официального Минска, – продолжил собеседник Русской службы «Голоса Америки». – Гости организовано прибывали туристическими группами, и потом их доставляли на границу.





Так продолжалось всё лето. Сейчас все больше свидетельств того, что некие «люди в штатском» оказывают прибывшим техническую помощь мигрантам, ориентируют их на местности, указывают, где проще перейти границу».





Как неоднократно заявлялось самим Лукашенко, это ответ на санкции и недружественные действия со стороны ЕС, подчеркнул Андрей Казакевич. На его взгляд, белорусские власти надеются, что таким образом можно заставить Европу пойти на компромиссы и переговоры.





«Мне кажется, что вряд ли это будет иметь позитивный эффект для Минска, – уточнил он. – Потому что политический, экономический потенциал двух сторон просто не сравним. Создать такие проблемы, которые в своё время создала Турция для Евросоюза, Минск в любом случае не может. Речь идет о сотнях мигрантов, а не о десятках и сотнях тысяч».





Кроме того, элиты европейских стран, прежде всего Литвы, Польши и Германии, сегодня бескомпромиссно настроены по отношению к Минску, считает директор института «Политическая сфера».





«Все вместе наводит на мысль, что скорее всего в ближайшее время мы увидим ужесточение санкций ЕС. До конца года ожидаются дополнительные ограничительные меры для (белорусских) физических и юридических лиц. Возможно, будут и новые секторальные ограничения», – заключил Андрей Казакевич.