- Телеканал СТВ знатно потроллил Путина. Прошёлся по ботоксу, бункерам, любви к телеконференциям вместо личных встреч, - пишет аналитик Украинского центра будущего, политолог Игорь Тышкевич. - Фамилию не называли, но из контекста понятно о ком шла речь. Называлась иная фамилия — Лукашенко, действия которого приводили как положительный пример на фоне озвученных выпадов.





Автор сего искромётного выступления через сутки оправдывался перед российскими СМИ: мол, говорил о Байдене. Но, как говориться в старом одесском анекдоте «ложечки нашлись - осадочек остался». Кроме «осадочка» остался и вопрос «что это вообще было?» - ведь очевидно, что в условиях автократии государственное ТВ говорит то и только то, что разрешено свыше. Давайте разбираться вместе.





Пример, который показывали российские СМИ — тезисы, методы, форматы. Три слона российских медиа на беларуском направлении. Слабость политиков, стабилизирующая роль РФ и неизбежность интеграции. Методы меняются. СТВ всего лишь скопировало некоторые подходы российского ТВ.





Существует как минимум три версии почему СТВ прошлось по Путину





Версия 1 — личный выпад Лукашенко в адрес Путина. В Минске обиделись и огрызнулись. Возможно, сомнительно, исходя из канала донесения. Кроме того, это противоречит попыткам позиционирования Лукашенко на российском информполе. Что такое быть «более русским, чем сам царь батюшк� »





Версия 2 — очередная попытка продвигать на Запад идею «лучше диктатор в Минске, чем российские танки на границе». Есть резоны «за», но против версии говорит время — сегодня ни Беларусь ни ЕС (и США) не могут без репутационных потерь из спирали эскалации. В будущем (после референдума) выпад был бы логичным. Сегодня нет.





Версия 3. Внутри белорусские резоны. Базовая ситуация: большинство беларусов выступают за независимость. В этом согласны социологи, близкие к Тихановской, работники-социологи Лукашенко и сливы данных из РФ. Можно спорить о цифрах, но более 60% за тезис «мы сами».





Игра белорусских СМИ на тезисах «братской России», давление российских медиа о неизбежности интеграции. Такое медийное давление должно было изменить настроения беларусов. Но не изменило. Причина — позиция независимых СМИ, которые задавали базис для тезиса «мы сами». Как эта схема работала?





2021 год — зачистка негосударственных СМИ. И остались проводники тезисов «за Россию». Почему не случилось резкого перелома в настроениях? По большому счёту, настроения меняются, но среди всех. Причина — раскол в беларуском обществе по источникам информации для разных групп беларусов. В стране три (!) почти не пересекающиеся информационных пространства. Власть боролась с мостками от «ядра протестов» к «болоту». Но при этом не смогла создать устойчивых своих.





Неожиданный эффект зачистки информационного поля для… сторонников Лукашенко. В этой группе растёт популярность идей политической интеграции и популярность Путина. Но Путин-не Лукашенко. И если Кремль станет «главным» в их головах, позиции «Дроздов» станут плачевным.





Выпад СТВ — работа на свою группу — сторонников Лукашенко. Только там среди ТОП источников информации есть данный канал. Его не смотрит даже «болото». Инструмент выбрали, приказ дали. А дальше сработала старая проблема — низкое качество исполнителей. Вместо сложных и более эффективных подходов решили пройти по личности. Сказали и … испугались.





Путин чувствителен к личностным выпадам. Он запомнит. Но сразу давать ответ не будет. Россия имеет, как минимум, 4 варианта ответа до конца 2021 года. Но при этом не будет кардинально менять политику. Путин поставил на постепенный вход в Беларусь, растянутый на 3-4 года процесс.