Светлана Тихановская дала интервью радио "Эхо Москвы"
Накануне Светлана Тихановская дала интервью главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.
В нем Тихановская говорит о санкциях, поддержке Лукашенко среди беларусов, возможных переговорах с Лукашенко.
Также Светлана заявила, что больше не собирается участвовать в президентских выборах, и сказала, что пока опасается приезжать в Россию, потому что оттуда экстрадируют беларусов.
Полная аудиоверсия интервью опубликована на сайте радиостанции.
Источник: reform.by
10:13 27/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение