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Светлана Тихановская дала интервью радио "Эхо Москвы"

Накануне Светлана Тихановская дала интервью главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

Светлана Тихановская дала интервью радио "Эхо Москвы"
В нем Тихановская говорит о санкциях, поддержке Лукашенко среди беларусов, возможных переговорах с Лукашенко. 

Также Светлана заявила, что больше не собирается участвовать в президентских выборах, и сказала, что пока опасается приезжать в Россию, потому что оттуда экстрадируют беларусов.

Полная аудиоверсия интервью опубликована на сайте радиостанции.
Источник: reform.by
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