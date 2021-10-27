В нем Тихановская говорит о санкциях, поддержке Лукашенко среди беларусов, возможных переговорах с Лукашенко.





Также Светлана заявила, что больше не собирается участвовать в президентских выборах, и сказала, что пока опасается приезжать в Россию, потому что оттуда экстрадируют беларусов.



