Класковский: Может заискрить сильнее

– 26 октября в Лиде Александр Лукашенко снова затронул тему новой Конституции, – пишет Класковский. – И снова попытался изобразить дело так, будто ее подготовка — это отклик на запрос народа.





«А нам надо выстоять. Вот задача. А еще и конституционные преобразования провести, а еще “перамен” хотите, а еще полномочия раздать. Ну раздадим. Но это вы захотели», — заявил Лукашенко медикам районной больницы.





Эти люди в белых халатах, видимо, с удивлением узнали, что именно они придумали, например, пятое колесо в телеге в виде Всебелорусского народного собрания с термоядерными полномочиями и прочие заморочки, которые закладываются в проект нового Основного закона и с которыми вождь политического режима, похоже, сам еще толком не знает что делать.





В общем, попытка продать новую Конституцию как ответ на запрос прогрессивной части общества — не катит.





Еще смешнее, что новая Конституция, судя по всему, не особо нужна и непрогрессивной части общества. Так называемых «ябатек» вполне устраивает и сегодняшняя политическая действительность, они вообще не любители экспериментов.





Самое же смешное то, что Лукашенко, будучи фактическим хозяином в деле моделирования нового Основного закона, сам, похоже, не горит желанием проводить этот эксперимент. Отсюда эта прокрастинация, эти попытки вербально отмежеваться от процесса.





У этой прокрастинации могут быть как минимум две причины — внутренняя и внешняя.



Что касается внутренней: Лукашенко опасается нарушить сбалансированность политической системы, создав мощный центр силы в виде ВНС с правом выносить импичмент президенту и пр. Потому и твердит: нельзя допустить двоевластия. При этом ВНС с такими мощными полномочиями нужен Лукашенко как гарантия безопасности в случае ухода с нынешней должности. Отсюда и терзания.





Вторая причина может заключаться в том, что Кремль закулисно настаивает на более серьезном изменении политической системы, причем в другом направлении — не окукливания, а расширения поля деятельности партий, намного большей самостоятельности правительства и парламента. Тогда Москве будет сподручнее продвигать здесь свои интересы, манипулировать фигурами на доске.





Отдельный щекотливый вопрос — транзит власти. Лукашенко и Путин вполне могут здесь серьезно расходиться.





И случайно ли отношения между Минском и Москвой именно сейчас стали напрягаться?





На российских телеканалах стали снова покусывать Лукашенко, а его пропагандистская обслуга отметилась неполиткорректными ответными выпадами, в частности противопоставив бесстрашного белорусского вождя тем лидерам, что в пандемию прячутся по бункерам, а также пользуются ботоксом.





На днях в интернет были слиты результаты закрытого опроса ВЦИОМ в Беларуси для российского МИДа. И они, если коротко, абсолютно не в пользу Лукашенко и его окружения, разрушают миф о массовом сплочении нации вокруг вождя.





Наконец, радиостанция «Эхо Москвы», связанная с «Газпромом», сделала интервью со Светланой Тихановской.





Понятно, этот звоночек не означает, что завтра Кремль развернет переговоры с этими людьми. Какой бы дипломатичной ни старалась выглядеть Тихановская на «Эхе Москвы», в понимании российского руководства она все равно олицетворяет прозападные силы.





Но мы видим, по крайней мере, желание Кремля напрячь, подразнить Лукашенко. Возможно, побуждая его к таким изменениям Конституции, которые были бы удобнее Москве.





Кстати, не факт, что Путин и Лукашенко лично встретятся на заседании Высшего госсовета 4 ноября. Возможно, и само заседание перенесут. Во всяком случае, российская сторона высказывается насчет мероприятия все туманнее.





В августе — сентябре прошлого года, Лукашенко, шокированный протестами, мог многое пообещать Москве.





Но сейчас, когда ситуация с его точки зрения устаканилась, кое-что, вероятно, выполнять не хочется.





Во всяком случае, между союзниками уже искрит и может заискрить сильнее.