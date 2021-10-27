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В Колумбии открылось посольство Беларуси

Правительство в июле этого года приняло решение закрыть белорусское диппредставительство в Эквадоре.



Официальная церемония открытия белорусского посольства прошла в Колумбии, об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Открыл посольство замглавы министерства иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков. По его словам, пишет Sputnik, Колумбия для нашей страны - один из самых перспективных партнеров в Латинской Америки.

Беларусь заинтересована в выстраивании системы обмена опытом в различных сферах, в том числе культурной. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры, а Колумбии предложено стать постоянным участником "Славянского базара в Витебске".

Работать послом в этой стране продолжит Николай Овсянко, который по совместительству представляет дипинтересы Беларуси в Эквадоре, Никарагу и Панаме.

Решение об открытии посольства было принято в 2019 году. Товарооборот между Колумбией и Беларусью составляет около 100 миллионов долларов в год.

Где Беларусь открыла и закрыла диппредставительства

В апреле президент Александр Лукашенко на совещании по внешней политике заявил, хочет оптимизировать количество посольств Беларуси за границей. Затем глава МИД Владимир Макей говорил, что Минск закроет посольства в нескольких странах, где работа диппредставительств не приносит нужной внешнеэкономической отдачи.

В июле было принято решение закрыть посольство Беларуси в Эквадоре.
Также недавно белорусское посольство переехало из Хабаровска во Владивосток. В зоне его ответственности будет Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Свою миссию Беларусь закрыла в Канаде, а также генконсульство в Нью-Йорке. Однако вскоре Беларусь откроет диппредставительство в Зимбабве, а также генеральное консульство в индийском Мумбаи.
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