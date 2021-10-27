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Оппозиция просит ЕС бесплатно поставить в Беларусь до 1 млн. доз вакцины

Лидеры демократических сил Беларуси во вторник, 26 октября 2021 года, направили письмо руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX с призывом в срочном порядке оказать помощь Беларуси в размере минимум миллиона доз вакцин.


«Еще весной мы работали с Еврокомиссией и COVAX, чтобы привезти вакцины в Беларусь. Мы искали пути, как это сделать – через ООН, религиозные организации. Но тогда эти решения остались нереализованными – и последствия мы видим сейчас. Ситуация продолжает усугубляться. Поэтому ради здоровья белорусов нужно объединить усилия, пишет АФН, чтобы принять помощь наших соседей и международного сообщества.

Сегодня от лица всех демократических сил мы направили письмо руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX. Мы призываем в срочном порядке оказать помощь Беларуси в размере минимум миллиона доз вакцин. Мы не «подкидываем идею». Мы предлагаем инструмент, который поможет миллиону беларусов. Все, что требуется от Минздрава – согласиться на это», - говорится в совместном обращении Светланы Тихановской, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Татьяны Хомич, Валерия Ковалевского, Андрея Ткачёва.

«Мы делаем это, потому что для нас пандемия – это не политика, это здоровье и жизни людей», - подчеркивается в заявлении.
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