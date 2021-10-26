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Ему было 88 лет. Недавно Ро Дэ У был госпитализирован. Причина смерти не сообщается.





В больнице Сеула, как передает Novayagazeta.ru со ссылкой на Reuters, также не уточнили причину смерти. По данным агентства, в последние годы экс-лидера страны неоднократно госпитализировали.





Ро Дэ У возглавлял страну с 1988 по 1993 год, во время его правления в Сеуле прошли летние Олимпийские игры 1988 года и Южная Корея установила дипломатические отношения с СССР.





Дипотношения между Советским Союзом и Южной Кореей были установлены 30 сентября 1990 года. Позже состоялся первый официальный визит в президента Южной Кореи в Москву. По итогам встречи лидеры стран Ро Дэ У и Михаил Горбачев подписали документы, регулирующие торгово-экономическое сотрудничество, и Декларация об общих принципах отношений.





В 1993 году Ро Дэ У был арестован по обвинению в коррупции, позднее ему предъявили обвинение в измене во время акций протеста в Кванджу 1980 года. В августе 1996 года Ро Дэ У был осужден на 22 года лишения свободы, позже наказание смягчили до 17 лет. Экс-лидер Южной Кореи был амнистирован в начале 1998 года президентом Ким Дэ Чжуном.