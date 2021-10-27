Владимиру Ковалкину, руководителю проекта «Кошт урада». С этими вопросами «Наша Ніва» обратилась , руководителю проекта «Кошт урада».





«Единственное, что мы можем сделать, это сравнить с расходами на предыдущие избирательные кампании, — объясняет Владимир Ковалкин. — Если посмотреть стоимость президентских выборов 2020 года, то утвержденный бюджет составлял 36 миллионов 830 тысяч рублей. А по факту было потрачено 25 миллионов 374 тысячи.





Точно сказать, почему такая разбежка и на что именно расходуются деньги, невозможно, детализации этих расходов нет.





В 2019 году на парламентские выборы, что интересно, было заложено в бюджет всего 538 тысяч рублей. А потратили 22 миллиона рублей.





В 2018 году проводились выборы в местные советы. Они обошлись в 19 миллионов 243 тысячи.





Соответственно, на каждые выборы за последние годы выделяется сумма от 20 до 25 миллионов рублей. Местные выборы обходятся немного дешевле, парламентские немного дороже, и самые дорогие — президентские выборы.





Референдум — мероприятие общенационального значения, поэтому здесь я бы ориентировался на расходы сравнимые с президентскими выборами. Это будет приблизительно 22—25 миллионов рублей с корректировкой на инфляцию».





Кстати, на 2022 год намечен уже четвертый референдум в истории независимой Беларуси.





В 1995 году по итогам референдума бело-красно-белый флаг и «Погоню» заменили «старыми новыми» скопированными с советских символами, придали русскому языку статус государственного, также Лукашенко получил право на досрочный роспуск парламента.





В 1996 году среди прочих вопросов приняли новую, предложенную Лукашенко, редакцию Конституции. В результате полномочия президента значительно расширились, а местных руководителей стали не выбирать, а назначать.





В 2004 году референдум дал право Лукашенко участвовать в президентских выборах неограниченное количество раз.





Следует отметить, что официальные результаты каждого из референдумов полностью удовлетворили ожидания белорусских властей.







