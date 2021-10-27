Фото: Минская правда





Об этом он написал в своем телеграм-канале.





«Беглая оппозиция объявила с 1 ноября общенациональную забастовку. Революцию и день Х уже не объявляют, так как смешно даже самому недалёкому человеку. Не будет и забастовки. Бастовать могут только те, кто всю жизнь не работал, назвав себя общественным активистом. Тут да! Тот, кто и зовет к этому. В этот день он может вместо сидения дома на унитазе с ноутбуком или планшетом, где идет борьба, выйти и прогуляться по польским улицам, главное, чтобы не попасть под локдаун, а то доблестные полицейские не будут церемониться. А те, кто работает и кормит свою семью, пойдет работать», - отметил Гайдукевич.





Он еще раз подчеркнул, что «никакой забастовки не будет».