Президент Чехии Милош Земан





День государственности - национальный праздник по случаю образования Чехословакии в 1918 году - в Чехии отмечают 28 октября. В этот день президент Чешской республики по традиции награждает особо выдающихся политических и общественных деятелей Орденом Белого льва - высшей государственной наградой страны, пишет DW. Обычно за несколько дней до церемонии премьер-министру вручают подписанный президентом список лауреатов, который должен завизировать и глава правительства.





Получил такой список и уходящий премьер-министр Андрей Бабиш - но внизу страницы, где обычно расписывается глава государства, на этот раз была лишь печать с копией подписи Милоша Земана. 77-летний президент, с 10 октября находящийся в реанимации Центрального военного госпиталя в Праге, по всей видимости, был не в состоянии расписаться собственноручно.





При этом личное присутствие президента на посту в эти дни необходимо: 8 и 9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, в результате которых возглавляемое премьер-министром центристское политическое движение АНО 2011 ("Акция недовольных граждан") проиграло коалиции из трех оппозиционных партий. Они получили большинство в 108 голосов из 200 в нижней палате чешского парламента - Палате депутатов, и, согласно конституции, президент должен был назначить нового главу правительства. Но на следующий день после выборов Милош Земан попал в больницу.





С тех пор президентская канцелярия публиковала заявления, в которых утверждалось, что состояние Земана не внушает опасений и не мешает ему выполнять его обязанности. Учитывая, что президент две недели находится в реанимации, оба утверждения явно не соответствуют действительности. По данным газеты Denik N со ссылкой на источники из больницы, Земан страдает от серьезного заболевания печени.





Врачи: Земан не может выполнять свои обязанности

18 октября председатель сената Милош Выстрчил опубликовал результаты обследования президента в военном госпитале - с заключением врачей о том, в состоянии ли Милош Земан занимать пост президента. Выводы отчета, подписанного директором военного госпиталя и главным врачом президента генералом Мирославом Заворалом, однозначны.





"Милош Земан, президент Республики, в настоящее время не может выполнять свои профессиональные обязанности по состоянию здоровья", - резюмировал Выстрчил на пресс-конференции вывод врачей. "По данным военного госпиталя, долгосрочный прогноз для здоровья президента Милоша Земана, учитывая характер заболевания, считается крайне неопределенным, поэтому возможность его возвращения на работу в ближайшие недели очень маловероятна", - добавил Выстрчил.





Конституция предусматривает освобождение от должности

Конституция Чехии на основании статьи 66 допускает отстранение президента от должности, если он не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Это решение должно быть одобрено обеими палатами парламента. Председатель сената Выстрчил объявил, что его палата, члены которой избираются не одновременно с Палатой депутатов, в силу чего она по-прежнему имеет все предписанные законом полномочия, намерена инициировать процедуру импичмента.





Победившие в Палате депутатов партии, возглавляемые Гражданской демократической партией под руководством Петра Фиалы, который, по всей вероятности, станет новым премьер-министром Чехии, в принципе, готовы к этому шагу. Однако на данный момент Фиала призывает к сдержанности.





"До 8 ноября никаких активных действий со стороны президента не требуется. Для возможного вступления в действие статьи 66 решающим будет заключение врачей больницы в начале ноября, которое прояснит, способен ли президент выполнять свои обязанности", - написал Фиала на своей странице в Facebook.





Земан - "марионетка Москвы"?

По мнению профессора Томаша Лебеды, политолога из Университета Палацкого в Оломоуце, осторожность новой правящей коалиции можно понять. "Это своего рода игра в доверие общества. Речь идет о том, смогут ли политические партии прийти к консенсусу о недееспособности Милоша Земана в его нынешнем состоянии, как говорят врачи, или этот вопрос станет частью политического конфликта", - поясняет Лебеда DW.





Во втором случае, продолжает политолог, "это может превратиться в очень опасную игру, которая еще больше разделит чешское общество".





Стоит также отметить, что и политика Земана вызывала в Чехии серьезную поляризацию общества. Дело доходило даже до демонстраций протеста против президента, которого критики называют "пророссийски настроенным" и даже "марионеткой Москвы". Последний пример - высказывания Земана в апреле 2021 года, когда часть чешских политиков обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. А ранее, как напоминают политические обозреватели, Земан предлагал признать российскую аннексию Крыма, негативно оценивал фигуру самого известного российского оппозиционера Алексея Навального и, наконец, неоднократно лоббировал кремлевские интересы в Праге, в том числе добивался участия госкомпании Росатом в тендере на достройку АЭС "Дукованы".





Больничный для президента

Эксперт по вопросам законодательства Ян Кисела из Карлова университета в Праге в интервью Чешскому радио отметил, что статья 66 лишь временно освобождает президента от выполнения его полномочий, и ее действие может быть отменено, если здоровье главы государства улучшится. До этого времени обязанности президента распределяются между премьер-министром, спикером парламента и главой сената.





"Статья 66 конституции - это, своего рода, больничный для президента, который дает ему время на лечение", - продолжает Кисела. Но в то же время, по его словам, президент остается на своем посту, поэтому угрозы досрочных выборов главы государства нет - если только сам президент не решит уйти в отставку.





Текущий срок полномочий Земана истекает в марте 2023 года. "Это еще одна причина, по которой статья 66 должна быть приведена в действие. Иначе в Чехии некому будет исполнять обязанности главы государства. И это при том, что президент жив. Ни одно государство не может себе этого позволить", - говорит политолог.