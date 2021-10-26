Штайнмайер напомнил, что в данном случае "освобождение правительства от обязанностей является формальным актом". Согласно Конституции Германии, в день учредительного заседания парламента нового созыва, а оно прошло во вторник, завершаются полномочия канцлера и министров. Поскольку к этому моменту новый кабмин еще не сформирован, то действующее правительство завершает срок лишь формально, но продолжает выполнять все обязанности без каких-либо ограничений.





Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер © EPA-EFE/CLEMENS BILAN





"Многое, очень многое произошло за прошедшие четыре года. Сказать, что предыдущий легислатурный период был сложным, учитывая задачи, которые нужно было решить, и близко не соответствует реальному положению дел", - отметил президент Германии. По его словам, "пандемия перевернула мир с ног на голову". "Она требовала огромных усилий от вас, от всей страны", - добавил Штайнмайер. Он указал на то, что последние годы прошли "под знаком международной напряженности" - сложного процесса выхода Великобритании из ЕС в Европе и пребывания у власти "американского правительства, которое мало или даже вообще не заботили международный порядок и трансатлантическое партнерство (имеется в виду администрация Дональда Трампа - прим. ТАСС)".





"Внутренняя сплоченность Европы остается шаткой, снижение напряженности, поиск баланса интересов в Европе будут оставаться одной из центральных задач любого нового правительства", - считает президент. Он сообщил, что последнее правительство во главе с Меркель приняло за четыре года около 600 законов.





В своей речи глава германского государства отдельно коснулся заслуг Ангелы Меркель. Он отметил, что сегодняшнее формальное увольнение правительства означает "окончание канцлерства, которое по праву можно отнести к величайшим в истории республики". "Для вас, уважаемая госпожа канцлер, дорогая Ангела Меркель, заканчиваются 16 лет пребывания во главе правительства", - сказал Штайнмайер, назвав эти годы "достойными подражания". Штайнмайер отметил, что ему сообщали о случае, когда 11-летний ребенок спросил у родителей, а может ли мужчина стать "канцлерин" (Kanzlerin - женщина на посту канцлера).





Президент вспомнил годы, когда Меркель была юным политиком "с восточногерманским чувством собственного достоинства, которое не спутать с западногерманской уверенностью в себе".





"Мы должны вас поблагодарить за 16 лет, в течение которых вы вели за собой нашу страну во время, насыщенное кризисами и потрясениями. Это были годы серьезных кризисов - финансовый и экономический кризис в начале вашего правления, кризис евро во время второго и крупный миграционный кризис во время третьего срока, наконец, коронавирусный кризис", - сказал Штайнмайер.





"Вы, прежде всего, завоевали доверие граждан. Это нелегкая задача в стране, которая сначала должна была научиться верить в саму себя", - заметил глава государства. Он указал на то, что порой решения Меркель поражали. В качестве примера Штайнмайер привел миграционный кризис 2015 года. Тогда Меркель взяла на себя мужество и ответственность "не только за собственную страну, но и за Европу", считает президент ФРГ.





Переговоры о новой правящей коалиции ведут сейчас Социал-демократическая партия Германии, либеральная Свободная демократическая партия и "зеленые". Вероятнее всего, новый канцлер появится в ФРГ уже в декабре. Тогда действующее правительство сложит полномочия окончательно. Если же формирование нового кабмина затянется и произойдет после 17 декабря, то Меркель по времени пребывания у власти побьет рекорд Гельмута Коля (1930-2017), который возглавлял кабмин с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года, то есть 5 869 дней.



