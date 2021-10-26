Руководитель Беларуси подчеркнул, что ни одного человека за весь период пандемии, который шел на встречу к нему не спрашивали, вакцинирован он или нет, делали ли ПЦР-тест.





Затем на телеканале СТВ ведущий Евгений Пустовой сделал намек в сторону Владимира Путина, говоря об Александре Лукашенко:





«Упрекают баней и трактором, забывая о том, что Лукашенко единственный президент, который в COVID не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов — с помощью телеконференций… Бессонные ночи переживания отражались на лице главы государства: ботоксом не пользуется».





UDF поинтересовался у экспертов: с чего вдруг белорусские власти напали на Путина?

«Когда тебя взяли на жесткий поводок, единственное что остается – лаять»





Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что в Минске верх взяли эмоции.





«Кроме злости поведение белорусских властей объяснить нечем. Когда тебя взяли на жесткий поводок, ведут куда-то, а ты не можешь с этого поводка сорваться, единственное что остается – лаять. А тот, у кого поводок к руках, может обращать внимание на это или не обращать. Собака лает, а караван идет», – сказал Марголин.









Что он подразумевает под «жестким поводком» – дорожные карты по углублению интеграции?





«Думаю, это все-таки конституционный референдум, обещанный Путину еще в сентябре прошлого года. Все попытки увильнуть, свернуть с пути, не срабатывают: Россия настойчиво тащит Лукашенко к референдуму. Думаю, никуда он от него и не денется: иначе денег не получит. Те суммы и кредиты, которые Лукашенко получал после августа 2020 года – это мелочь. Это не те деньги, которые Москва давала раньше, не те деньги, которые она способна дать сейчас», – считает Марголин.









Он обратил внимание, что в последнее время российское телевидение дважды назвало Лукашенко не президентом, а руководителем – в том числе, сообщая о поздравлениях с днем рождения Путину:





«Понятно же, что на центральных российских телеканалах следуют указаниям с самого верха».





По мнению Марголина, Лукашенко в проведении конституционного референдума не заинтересован, а идет на него «только потому, что давит Россия».





«Москве нужен более легитимный президент в Беларуси. Чтобы подписывать с ним те же дорожные карты, чтобы потом никто не говорил, что судьбоносные соглашения силы не имеют, т.к. подписаны нелегитимным руководителем», – полагает Марголин.









Что конкретно в результате конституционной реформы в Беларуси хотят увидеть в Кремле?





«Об этом трудно говорить, поскольку мы не видим окончательного проекта Конституции, который вынесут на референдум. Насколько я понимаю, программа минимум для Москвы – легитимный президент, а программа максимум – парламентская республика, где будет вменяемая партия, которая будет говорить: а куда мы денемся без российского газа, нефти и т.д.», – отметил Марголин.

«После референдума противоречия между Лукашенко и Кремлем станут еще более очевидными»

Политолог, академический директора BISS Петр Рудковский в комментарии UDF отметил, что после шума в российских СМИ ведущий СТВ безуспешно попытался «сделать из россиян дураков», заявив, что он подразумевал президента США, а не РФ.





«Лукашэнка выклікае сярод расійскіх элітаў, мякка кажучы, неадназначныя пачуцці. І нават цяпер, калі ў Крамля і беларускага рэжыма, як ніколі, моцная матывацыя супрацьстаяць Захаду, напружанні даюць у сабе знаць і прабіваюцца ў публічную прастору», – констатировал Рудковский.





Он отметил, что еще до высказываний Лукашенко и сюжета на СТВ «очень красноречивой» получилась передача на НТВ «Место встречи» от 19 октября.





«Практычна ніхто з удзельнікаў не быў прыхільнікам беларусага пратэсту, але гэта не перашкаджала большасці з іх жорстка крытыкаваць Лукашэнку. Практычна па ўсіх пунктах, пачынаючы ад выкарыстання ідэі Саюзнай дзяржавы і заканчваючы ўвядзеннем крымінальнай адказнасці за падпіску на «экстрэмісцкія сайты» (нават для крамлёўскіх лаялістаў гэта падаецца дзікунствам)», – сказал Рудковский.









Он добавил:





«Масла ў агонь падлілі ўсплыўшыя нядаўна закрытыя апытанні расійскага дзяржаўнага сацыялагічнага цэнтра сярод беларускага насельніцтва, якія паказваюць, наколькі кепскія ў Лукашэнкі пазіцыі ў грамадстве».









Поэтому реакция Минска была вполне ожидаемой.





«Лукашэнка не можа дазволіць сабе пакінуць усё без адказу. Вось і з'яўляюцца такія выпады пра ботэкс і бункер», – отметил Рудковский.





Анонсировалось, что 4 ноября Лукашенко и Путин подпишут пакет из 28 союзных программ. Но по данным «Коммерсанта» стороны могут и не успеть согласовать все моменты. Политолог также не исключает такого варианта развития событий.





По мнению Рудковского, даже конституционная реформа не снимет напряженности в отношениях Минска и Москвы.





«Крэмль спадзяецца займець яснасць наконт сцэнароў транзіту, і з улікам гэтага будзе рыхтаваць свой сцэнар. Думаю, што пасля рэферэндуму супярэчнасці паміж Лукашэнкам і Крамлём стануць яшчэ больш відавочнымі», – считает Рудковский.



