Тем не менее главная для Брюсселя тема — права человека в Беларуси, пишет DW.





Пятый пакет санкций против официального Минска будет направлен прежде всего против лиц и компаний, ответственных за переправку мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в ЕС через территорию Беларуси. Посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шюбель заявил об этом во вторник, 26 октября, выступая в Брюсселе на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам,.





Дипломат подчеркнул, что призывы ЕС к властям Беларуси остаются неизменными: освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и новые выборы. «К сожалению, все наши призывы остались неуслышанными. Поэтому мы сейчас готовим пятый пакет санкций, который, вероятнее всего, сосредоточится в первую очередь на вопросе миграции, но не только», — отметил Шюбель. Глубже в детали он не вдавался, поскольку в ЕС всегда держат в секрете санкции до их официального введения. Принятие пятого пакета ожидается в ноябре.





Шюбеля спросили и о том, расширит ли ЕС санкции на весь импорт калийных удобрений из Беларуси. «Время покажет. Это будет зависеть и от действий белорусских властей… Если не будут освобождены политзаключенные, если насилие против мирных людей продолжится, то возможны все варианты, включая сфер, являющихся более чувствительными для ЕС», — ответил он.





Посол ЕС подтвердил, что в Брюсселе продолжаются дискуссии возможных санкциях в отношении компании «Белавиа». Вопрос самолетов, предоставленных в лизинг белорусскому государственному авиаперевозчику компаниями из Евросоюза, также обсуждается, добавил дипломат.





Шюбель напомнил, что ЕС удалось уговорить власти Ирака остановить полеты в Беларусь как минимум до конца года. По его словам, Брюссель говорит и с другими странами — на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Конкретно он назвал лишь две страны: Пакистан и Турцию. Один из евродепутатов указал на то, что из Стамбула в Минск только накануне, 25 октября, было четыре авиарейса. Шюбель ответил, что хотя этими самолетами могли воспользоваться и мигранты, но есть и большой спрос на полеты в Стамбул, ведь это практически один из двух вариантов добраться из Беларуси в ЕС: либо на машине, автобусе или поезде до Вильнюса, а оттуда на самолете; либо по воздуху с пересадкой в Стамбуле.





«Самая важная тема — это ситуация с правами человека. Многие из нас сегодня говорят о миграции, действительно являющейся большой проблемой, в особенности для трех стран ЕС, соседствующих с Беларусью. Но мы не должны забывать, что наибольшая наша проблема — ситуация с правами человека в самой Беларуси, потому что от нее страдают люди», — заявил Шюбель.





По словам посла, западным дипломатам в Беларуси больше не разрешают присутствовать на судебных заседаниях. Он напомнил, что в ближайшее время ожидаются судебные решения в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича и пообещал, что дипломаты будут присутствовать перед судом в Гомеле, пишет НН







