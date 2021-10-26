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Светлана Тихановская рассказала, как налажена ее коммуникация с мужем

Светлана Тихановская в интервью «Эху Москвы» рассказала, что может общаться со своим мужем Сергеем, находящимся в СИЗО, только через адвоката.

«Мы можем общаться только через адвоката, и то это очень поверхностная коммуникация, все что я могу узнать от адвокатов — это его настроение, состояние здоровья. По судебному делу я ничего не могу знать. Тем более недавно адвоката Сергея Тихановского лишили лицензии, и это, к сожалению, общепринятая практика в Беларуси. Но такие факты о нем мне доступны, а я могу передать ему как дела у нас, у деток», — сказала она, цитирует reform.by

Светлана Тихановская отметила, что дети в семье не задают вопросов о ее политической деятельности, но часто спрашивают «когда приедет папа».
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