«Мы можем общаться только через адвоката, и то это очень поверхностная коммуникация, все что я могу узнать от адвокатов — это его настроение, состояние здоровья. По судебному делу я ничего не могу знать. Тем более недавно адвоката Сергея Тихановского лишили лицензии, и это, к сожалению, общепринятая практика в Беларуси. Но такие факты о нем мне доступны, а я могу передать ему как дела у нас, у деток», — сказала она, цитирует reform.by





Светлана Тихановская отметила, что дети в семье не задают вопросов о ее политической деятельности, но часто спрашивают «когда приедет папа».



