Власти Польши намерены значительно увеличить численность армии страны в ответ на действия России. Об этом во вторник, 26 октября, заявил вице-премьер-министр Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, сообщает Укринформ.

Представляя законопроект О защите отечества он объяснил планы увеличить обороноспособность страны тем, что Польша находится на границе НАТО и ЕС и должна иметь "силу отпугивания" до момента прибытия в страну союзнических войск в случае угрозы.





“Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, то мы должны действовать в соответствии со старой формулой: хочешь мира – готовься к войне. Или, чтобы не было войны: хочешь мира, то будет сильная армия”, - сказал он.





Подготовленный законопроект предусматривает увеличение силы и возможностей армии "в несколько раз".





Качиньский отметил, что Польша хочет принадлежать к сильнейшим странам НАТО, что обусловлено ее геополитическим положением.





Такие шаги в обороне он объяснил "шагами России по восстановлению империи, которая исчезла после 1991 года". "Это нас склоняет к радикальному укреплению наших вооруженных сил, и этот закон будет помогать это сделать", - сказал он.





“Она (армия) должна быть, по возможности, большой и хорошо вооруженной. Тогда у нее будет сила отпугивания”, - констатировал Качиньский.





Как известно, из-за наплыва мигрантов Польша направила военных к границе с Беларусью. На днях группа нелегалов попыталась прорваться в Польшу, в результате чего пострадали двое военных, пишет Корреспондент.



