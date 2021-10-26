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Саша Филипенко: Но я не очень верю, что Путин вдруг начнет переговоры с Тихановской

Известный писатель о ситуации в Беларуси.

Саша Филипенко: Но я не очень верю, что Путин вдруг начнет переговоры с Тихановской
изображение с сайта bargu.by
Саша Филипенко, известный своими смелыми обращениями к западным политикам и организациям, считает своим долгом рассказывать миру о том, что происходит в Беларуси.

— Я думаю, что у меня получается то, ради чего я выступаю, что мои обращения доходят до политиков, — отметил писатель в эфире Еврорадио. — Здесь по-другому работает пресса, здесь к ней прислушиваются евродепутаты, и на каждой встрече немецкие, французские, швейцарские читатели у меня спрашивают, чем они могут помочь белорусам.

Я говорю, вы можете обращаться к своим депутатам, вы можете голосовать за «зеленых», которые собираются помогать белорусам более активно, чем какие-то более консервативные партии.

Хотя я не могу вспомнить политиков, которых не интересует то, что в середине Европы происходит гуманитарная катастрофа. Мне повезло, что у меня есть бонус в европейской прессе, но на каждое мое обращение реагируют евродепутаты, местные активисты и все понимают, что страна не может находиться вечно в ситуации, в которой сейчас оказалась Беларусь, что белорусы сражаются не только против режима Лукашенко, но и против России, которая его поддерживает. И в этом смысле нам нужна поддержка Европы, потому что нам сложно справиться самим.

Я не политик, ни активист, я всего лишь писатель. Мое дело говорить об этом постоянно. Для того, чтобы перестать делать все эти заявления, нужно, чтобы люди оказались на свободе, чтобы у нас прошли новые выборы, и белорусы решили, кто станет новым президентом. И нужно, чтобы все люди, которые ответственны за репрессии, поддерживали репрессии, участвовали в них, чтобы они ответили.

В достижении этих целей писатель меньше всего надеется на помощь российского руководства.

— Я, как человек, который прожил в России 15 лет, думаю, что российская власть никогда не станет на сторону народа — ни российского, ни белорусского. Российская власть будет отстаивать исключительно свои интересы…

Мне кажется, что единственная причина, по которой Путин поддерживает Лукашенко – показать, что уличный протест не может выиграть. Его вечная мантра — ходите на выборы, голосуйте, а я потом посчитаю, как вы проголосовали. Все происходит, как и в Беларуси.

Мне кажется, что Путину давно не симпатичен Лукашенко, я думаю, что Путин довольно брезглив, и если бы мог, если бы было кем заменить в их представлении, он бы давно с ним попрощался.

Но я не очень верю, что он вдруг начнет переговоры с Тихановской. Потому что она в их представлении — это какой-то Навальный. Это значит, что россияне получат сигнал: вот смотрите — в Украине выиграла улица, и в Беларуси выиграла улица, значит, и у нас она может выиграть, — сказал Саша Филипенко.
gazetaby.com
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