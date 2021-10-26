



«Мастер-класс» от Лукашенко по ношению маски и использованию антисептика показал Telegram-канал Пул первого.





Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич предложил Лукашенко надеть респиратор. На это он отреагировал: «Давай одену эту... Что за Пиневич».





Примечательно, что Лукашенко надел респиратор неверно - его поправили. Затем Лукашенко попросили прижать маску плотнее к носу.





После этого медики предложили обработать руки антисептиком.





Лукашенко сказал: «Давай побрызгаю на руки... Что еще и нос? Побрызгай на меня, чтобы ты уже ничего не говорил».





Его провели в палату, где не было больных. Он сдвинул маску, но тут же медики попросили надеть ее обратно.





На это Лукашенко сказал: «Дак я же одел. Всё, чтобы Пиневича со мной в больнице не было».





Кстати, сегодня Лукашенко объяснил, почему отменил масочный режим. Дескать, он не против масок, но большинство людей не умеет их носить, так зачем тогда заставлять, если носят неправильно.