Видеофакт: Лукашенко показал «мастер-класс» по ношению маски и использованию антисептика
Александра Лукашенко сегодня заставили надеть маску в «красной зоне» Лидской больницы. Он раздраженно отреагировал на попытку опрыскать руки антисептиком и демонстративно обработал им все лицо.
«Мастер-класс» от Лукашенко по ношению маски и использованию антисептика показал Telegram-канал Пул первого.
Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич предложил Лукашенко надеть респиратор. На это он отреагировал: «Давай одену эту... Что за Пиневич».
Примечательно, что Лукашенко надел респиратор неверно - его поправили. Затем Лукашенко попросили прижать маску плотнее к носу.
После этого медики предложили обработать руки антисептиком.
Лукашенко сказал: «Давай побрызгаю на руки... Что еще и нос? Побрызгай на меня, чтобы ты уже ничего не говорил».
Его провели в палату, где не было больных. Он сдвинул маску, но тут же медики попросили надеть ее обратно.
На это Лукашенко сказал: «Дак я же одел. Всё, чтобы Пиневича со мной в больнице не было».
Кстати, сегодня Лукашенко объяснил, почему отменил масочный режим. Дескать, он не против масок, но большинство людей не умеет их носить, так зачем тогда заставлять, если носят неправильно.
17:40 26/10/2021
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