Известно, что на задержанных составили протоколы по статье 19.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).





один из них длился всего 3 минуты! На сайте опубликованы фамилии 24 задержанных. Суды на некоторыми прошли еще вчера -





















"Экстремистскими" в Беларуси признаны более 100 телеграм-каналов, их авторы публиковали информацию о протестах 2020 года и критиковали действия властей.





А 15 октября МВД Беларуси заявило, что собирается привлекать к уголовной ответственности "администраторов и наиболее активных подписчиков" телеграм-каналов, которые признаны в стране экстремистскими.





Ведомство предупредило, что работа будет вестись "точечно, с учетом роли каждого участника".



