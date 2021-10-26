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Правозащитники сообщили о задержании около 30 человек в Гомеле за подписку на "экстремистские" телеграм-каналы

Правозащитный проект "Вясна" сообщил о задержании около 30 человек в Гомеле якобы за подписку на "экстремистские" телеграм-каналы.

Известно, что на задержанных составили протоколы по статье 19.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

На сайте опубликованы фамилии 24 задержанных. Суды на некоторыми прошли еще вчера - один из них длился всего 3 минуты!





"Экстремистскими" в Беларуси признаны более 100 телеграм-каналов, их авторы публиковали информацию о протестах 2020 года и критиковали действия властей. 

А 15 октября МВД Беларуси заявило, что собирается привлекать к уголовной ответственности "администраторов и наиболее активных подписчиков" телеграм-каналов, которые признаны в стране экстремистскими. 

Ведомство предупредило, что работа будет вестись "точечно, с учетом роли каждого участника".
Источник: currenttime.tv
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