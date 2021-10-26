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Правозащитники признали политзаключенными еще 12 человек

В том числе экс-следователя Евгения Юшкевича и обвиняемых в терроризме


Это Евгений Юшкевич, Сергей Прус, Дмитрий Бондарев, Дмитрий Сончик, Андрей Разуваев, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Сергей Резанович, Любовь Резанович, Павел Резанович и Евгений Буйницкий.

Так, Сергей Прус и Дмитрий Бондарев были приговорены по ч. 3 ст. 130 УК к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии за создание и размещение в интернете видеоролика с призывами к противоправным действиям в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Могилевского облисполкома.

Дмитрий Сончик был приговорен по ст. 364 и ст. 369 УК к 5 годам лишения свободы в колонии за оскорбления и угрозы сотрудникам ОВД в комментариях в одном из телеграм-каналов в течение 2020—2021 года.

Андрей Разуваев был приговорен к 4 годам химии за оскорбление представителя власти и хранение незначительного количества пороха, оставшегося у обвиняемого со времен занятия охотой.

Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Сергей Резанович, Любовь Резанович, Павел Резанович были задержаны по обвинению в терроризме. Указанные люди находятся под стражей с начала декабря 2020 года.

Экс-следователь Евгений Юшкевич также обвиняется в терроризме, а также по ст. 342 и 293 УК.

Правозащитники призывают пересмотреть принятые в отношении указанных политзаключенных меры, процессуальные решения и приговоры при соблюдении права на справедливое разбирательство и устранения факторов, повлиявших на решения о мере пресечения и приговоры.
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