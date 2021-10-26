«Усилия правительства по продвижению некоторых прав женщин на политическом уровне редко воплощаются в конкретное продвижение прав женщин в законодательстве и на практике», - сказала Анаис Марин, Специальный докладчик по ситуации с правами человека в Беларуси.





«Недостатки в законодательстве на протяжении десятилетий приводили к неравенству, дискриминации и пробелам в защите в случаях гендерного насилия и злоупотреблений», - сказала она, представляя доклад о правах человека женщин, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов, интерсексуалов и девочек в Беларуси.





В целом, «женщинам препятствуют в участии в общественной жизни как гражданам с активной позицией по причине давних гендерных стереотипов в обществе, которые достигли и верхушки государства», - сказала Марин.





Когда женщины проявили смелость в демонстрациях после спорных президентских выборов в августе 2020 года, «некоторые женщины стали жертвами насильственных исчезновений, пыток, жестокого обращения и других форм физического и психологического давления, включая угрозу изъятия их детей государственными органами социальной защиты», - сказала она.





«Другие были вынуждены покинуть страну из-за страха репрессий и возмездия».





Г-жа Марин описала эти события как часть модели подавления властями гражданского общества и урезания гражданских и политических прав, в частности, права на свободу собраний, ассоциаций и выражения мнений. Более 800 человек были заключены в тюрьмы по политическим мотивам в Беларуси, а более 270 организаций гражданского общества и независимых СМИ были или ликвидируются.





«Свобода СМИ дополнительно ограничивалась юридическими, административными и практическими препятствиями, которые подрывали работу независимых журналистов и блоггеров», - сказала она.





«Ученые и правозащитники были вынуждены покинуть страну в огромных масштабах, в то время как виновные в серьезных нарушениях прав человека продолжают действовать смело, не опасаясь предстать перед правосудием за свои преступления».





Она охарактеризовала мужественный способ, которым белорусские женщины и девушки мирно отстаивали свои основные права, как «поистине вдохновляющий, то, что может служить примером для женщин и девочек во всем мире, которые стремятся уважать свое право на лучшую жизнь, свободную от насилия и дискриминации»





Анаис Марин призвала белорусские власти рассматривать мирную общественную активность не как угрозу, а как возможность улучшить защиту всех прав человека для всех.









Анаис Марин (Франция) была назначена Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Советом ООН по правам человека в 2018 году. Она является исследователем в Варшавском университете, Польша.





Политолог, специализирующийся на международных отношениях и российских исследованиях, имеет степень доктора наук Парижского института политических исследований, где она изучала международное публичное право и сравнительную политику с упором на посткоммунистические преобразования в Центральной и Восточной Европе.





В качестве эксперта по Беларуси, она сотрудничала с несколькими европейскими аналитическими центрами и представляла аналитические отчеты и политические рекомендации для различных правительств, а также таких структур, как Европейский парламент и Форум гражданского общества Восточного партнерства.





Также, Анаис Марин принимала участие в миссиях ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за выборами, в том числе в Беларуси. Она много публиковалась на тему внутренней и внешней политики Беларуси.





Специальные докладчики являются частью так называемых Специальных процедур Совета ООН по правам человека. Специальные процедуры, крупнейший орган независимых экспертов в системе ООН по правам человека, — это общее название независимых механизмов Совета по установлению фактов и мониторингу, которые занимаются либо ситуациями в конкретной стране, либо тематическими проблемами во всех частях мира.





Специалисты по специальным процедурам работают на общественных началах; они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу. Они независимы от любого правительства или организации и выступают в своем личном качестве.