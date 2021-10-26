



Официальный Youtube-канал президента Бразилии Жаира Болсонару частично заблокировали. Об этом сообщает CNN Brasil во вторник, 26 октября.





Платформа на неделю лишила его возможности делать новые публикации из-за повторного нарушения им правил сообщества.





"Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушения наших правил в части распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, утверждающей, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям", - сказано в заявлении Youtube.





В частности, во время своего еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару в четверг процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой утверждалось, якобы у привитых от коронавируса в Великобритании впоследствии обнаруживали СПИД, что уже было опровергнуто британским Минздравом.





Прежде публикация Болсонару уже была удалена с платформ, принадлежащих Facebook.





Напомним, что ранее Болсонару обвинили в 600 тысячах COVID-смертей в Бразилии. Комитет бразильского Конгресса назвал "жуткой" и "неряшливой" деятельность Жаира Болсонару по борьбе с пандемией.





Также сообщалось, что Верховный суд Бразилии разрешил провести расследование в отношении президента Жаира Болсонару, которого подозревают в злоупотреблениях при закупке индийской вакцины Covaxin.





Правительство страны подписало контракт на закупку 20 миллионов доз индийской вакцины Covaxin на общую сумму 320 миллионов долларов. Одна доза вакцины стоила для Бразилии 15 долларов.