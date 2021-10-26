



Готовила ли Нуланд саммит России и США





Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден всегда могут поговорить друг с другом, в будущем есть возможности для такой встречи, считает советник президента Джорджа Буша-младшего по России, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.





В разговоре с РБК он отметил, что это может быть как полноценный саммит, как тот, который ранее состоялся в Женеве, так и переговоры на полях международных мероприятий. Грэм напомнил, что по итогам саммита в Женеве Байден предложил через полгода-год оценить выполнение сторонами тех договоренностей, о которых лидеры условились в ходе переговоров.





«Прошло почти шесть месяцев с Женевы, так что я думаю, что два президента, возможно, поговорят, чтобы обменяться взглядами о том, что было сделано, что есть позитивного и что следовало бы изменить для улучшения взаимодействия между нашими двумя странами. Я не знаю, приезжала ли Виктория Нуланд именно для того, чтобы подготовить вторую встречу, но я абсолютно уверен в том, что вторая встреча наших президентов состоится не в далеком будущем», — сказал Грэм.





Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила Москву с трехдневным визитом 10–13 октября. В последний раз она была в российской столице в 2016 году в качестве помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.





Запланированная на 2019 год поездка не состоялась, поскольку Нуланд оказалась в черном списке лиц, которым запрещен въезд в страну. Исключить из него дипломата удалось лишь в обмен на американскую визу для и.о. замдиректора департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константина Воронцова. Он не мог попасть на Генассамблею ООН в Нью-Йорке с 2019 года.





За три дня в Москве Нуланд успела провести встречи с замглавы МИДа Сергеем Рябковым и в Кремле, где была принята помощником президента по внешней политике Юрием Ушаковым и замглавы администрации президента Дмитрием Козаком, курирующим украинское урегулирование.





Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с РБК предположил, что целью визита Нуланд в Москву была оценка, есть ли условия для проведения второго саммита лидеров России и США.





«Я не работаю на правительство, так что точно не знаю, почему оно решило отправить ее в Москву. Понятно, что Виктория Нуланд остается ключевой персоной в проведении нашей политики на российском направлении. Для нее очень важно иметь контакты с российскими официальными лицами и инициировать дискуссии по широкому спектру вопросов американо-российской повестки, установить рабочие отношения, чтобы этот процесс мог продолжаться.





Как я сказал, для меня не стало сюрпризом, что не было никаких громких заявлений (по итогам визита. — РБК) или прорывов — вопросы слишком сложные. Я думаю, что результатом стало достижение договоренности о том, чтобы поддерживать диалог и профессионально относиться к его продвижению», — сказал Грэм.





24 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что в Кремле считают необходимой новую встречу Путина и Байдена, но пока нельзя точно говорить, в каком формате это будет и когда.





Стратегической стабильности дали пять лет





Одним из итогов встречи президентов России и США в Женеве стала договоренность о возобновлении консультаций по стратегической стабильности. С этого момента состоялось уже несколько раундов переговоров, последний из них прошел 30 сентября в Женеве. Российскую делегацию возглавлял Рябков, а его американской визави стала замгоссекретаря США Уэнди Шерман.





По итогам встречи стороны договорились сформировать две рабочие группы экспертов: по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями и по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект. Делегации также условились провести третий раунд переговоров.





«Стратегическая стабильность — это на данный момент очень сложный вопрос. Глобальная среда не биполярная в том стратегическом виде, в котором это было 10, 20, 30 или 40 лет назад, когда Советский Союз и США впервые разработали двусторонний режим контроля над вооружениями. Есть и другие ядерные силы, прежде всего Китай.





Есть различные виды обычных вооружений, которые также имеют стратегическое значение. Другие разработки в киберпространстве и в космосе имеют большее влияние на стратегическую стабильность, чем мы думаем. Так что это серьезный, детальный разговор, который нужно провести. Это не что-то, что можно решить за одну или две сессии. Важно достичь ощутимого прогресса в переговорах, чтобы продолжить создавать рабочие группы по конкретным вопросам», — сказал Грэм.





По его словам, сторонам важно достигнуть если не договоренностей, то хотя бы понимания по конкретным вопросам. Эксперт напомнил, что Россия и США продлили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на пять лет.





«Договоренности (по стратегической стабильности. — РБК) должны быть достигнуты в течение этих пяти лет, или мы потеряем основу стратегической стабильности. Так что у нас не так много времени, нам необходимо думать о новой среде и новых подходах к стратегической стабильности, чтобы продвигать ее по всему миру», — заключил Грэм.







