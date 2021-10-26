На 4 ноября намечено заседания Высшего госсовета (ВГС) "союзного" государства России и Беларуси с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. Формат этого мероприятия, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.





Ожидается, что на заседание будет вынесено утверждение 28 союзных программ, нацеленных на унификацию законодательства РФ и РБ в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности бизнеса.





Эти ожидания широко обставлены экспертными прогнозами,





— Основные вопросы между властями урегулированы, – отмечает Павел Усов. – У Лукашенко нет пространства для маневра. Сомневаюсь, что он сорвет подписание дорожных карт – это станет катастрофой для него, последствия будут крайне драматичными.





Однако другие эксперты – несмотря на видимость отсутствия напряжения в двусторонних отношениях – предрекают обострение кризиса, обусловленного тем, что Кремль рассматривает внутриполитический кризис в Беларуси как повод для «навязывания руководству Беларуси определенных параметров транзита власти через конституционную реформу».





— Она, по сути, предполагает отстранение Лукашенко от властных рычагов – для более эффективного продвижения российских интересов в Беларуси, – рассуждает Арсений Сивицкий.





Российский «Коммерсант» допускает, что Лукашенко и Путин могут не подписать «интеграционный» пакет интеграции 4 ноября. Издание ссылается на информированный дипломатический источник, который полагает, что все документы просто не успеют подготовить к утверждению на высшем уровне.





Собственно говоря, (не)подписание союзных программ сложно квалифицировать как судьбоносное событие, поскольку остается еще более серьезный вопрос реализации этих соглашений.





— Без российских денег Минск на интеграцию не пойдет. Но, получив деньги и утвердив союзные программы, Александр Лукашенко снова, как он и делал с 1999 года, примется сочинять внешние угрозы, чтобы отложить интеграцию еще на четверть века, – заключает Андрей Суздальцев.





В преддверии заседания ВГС СГ публике были представлены результаты сразу двух соцопросов.





В конце прошлой недели Фонд общественное мнение проиллюстрировал, как россияне относятся к российско-белорусским отношениям.





Более половины опрошенных (56%) не верят, что Россия и Беларусь в ближайшее время объединятся в одно государство; 14%, напротив, полагают, что это произойдет. Вместе с тем, если бы референдум об объединении стран проводился бы сегодня, 59% проголосовали бы «за».





Опять же, 56% россиян считают, что необходимо усиливать экономическую интеграцию между Россией и Беларусью. Не согласны с этим 14% респондентов, 30% затруднились с ответом.





В сеть также были "слиты" результаты закрытого опроса ВЦИОМ, который эксперты интерпретировали как элемент медленной подготовки общественного мнения и истеблишмента к тому, что Беларусь – это не Лукашенко, с которым так или иначе придется попрощаться.





Это даже разумно, поскольку поддержка режима в его нынешнем виде оборачивается значительными издержками и провоцирует рост антироссийских и антипутинских настроений.





В свою очередь, провластные белорусские СМИ разворачивают кампанию по дискредитации российского руководства и Владимира Путина в частности.