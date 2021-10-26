



26 октября в совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассказали, что итоговый доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске могут рассмотреть 12 ноября. И то, если получат нужную информацию, пишет telegraf.by





"Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается", — рассказал ТАСС представитель России в организации Сергей Гудков.





Промежуточный доклад по инциденту представили 25 октября на заседании ICAO в Монреале. Однако его результаты неизвестны. По словам Гудкова, никакого анализа и выводов на основе уже имеющихся данных сделано не было.





Также представитель ICAO отметил, что на заседании выступил по видеосвязи и представитель Беларуси — директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.





Напомним, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Тогда задержали бывшего известного белорусского блогера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.





После этого в Евросоюзе запретили белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. А Европейское авиационное агентство запретило все полеты над Беларусью.





Вообще, группа ICAO прибыла в Беларусь для расследования инцидента в конце августа. Ранее предварительный отчет планировали подготовить в сентябре, а итоговый представить к ноябрю.





Сикорский был убежден, что специалисты уехали из Беларуси с другим настроением — «с большим пониманием, что именно произошло, и, что не проводилась какая-то спецоперация, чтобы остановить кого-то из пассажиров».





Однако предварительный отчет не озвучили в обещанную дату 13 сентября, после заседания, на котором совет ICAO рассматривал инцидент.





По словам Сикорского, заседание началось в 21:30 (по минскому времени), а в 1:30 ночи совет сообщил, что не может продолжить его по техническим причинам.





«Мы вынесли два вопроса: первый – рассмотрение промежуточного отчета по решению совета ICAO, второй – о том, что авиасанкции, которые введены в отношении Беларуси, незаконны. Также мы попросили ICAO разобраться и принять соответствующие решение в отношении стран, принявших эти ограничительные меры. Однако ни один из этих вопросов не был рассмотрен, и заседание перенесли на 25 октября», — заявил он.