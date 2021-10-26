+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В ICAO обещали опубликовать доклад по инциденту с Ryanair в Минске. Из-за чего задержка?

Там признались, что у них нет информации


26 октября в совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассказали, что итоговый доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске могут рассмотреть 12 ноября. И то, если получат нужную информацию, пишет telegraf.by

"Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается", — рассказал ТАСС представитель России в организации Сергей Гудков.

Промежуточный доклад по инциденту представили 25 октября на заседании ICAO в Монреале. Однако его результаты неизвестны. По словам Гудкова, никакого анализа и выводов на основе уже имеющихся данных сделано не было.

Также представитель ICAO отметил, что на заседании  выступил по видеосвязи и представитель Беларуси — директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Тогда задержали бывшего известного белорусского блогера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. 

После этого в Евросоюзе запретили белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. А Европейское авиационное агентство запретило все полеты над Беларусью.

Вообще, группа ICAO прибыла в Беларусь для расследования инцидента в конце августа. Ранее предварительный отчет планировали подготовить в сентябре, а итоговый представить к ноябрю.

Сикорский был убежден, что специалисты уехали из Беларуси с другим настроением — «с большим пониманием, что именно произошло, и, что не проводилась какая-то спецоперация, чтобы остановить кого-то из пассажиров».

Однако предварительный отчет не озвучили в обещанную дату 13 сентября, после заседания, на котором совет ICAO рассматривал инцидент.

По словам Сикорского, заседание началось в 21:30 (по минскому времени), а в 1:30 ночи совет сообщил, что не может продолжить его по техническим причинам.

«Мы вынесли два вопроса: первый – рассмотрение промежуточного отчета по решению совета ICAO, второй – о том, что авиасанкции, которые введены в отношении Беларуси, незаконны. Также мы попросили ICAO разобраться и принять соответствующие решение в отношении стран, принявших эти ограничительные меры. Однако ни один из этих вопросов не был рассмотрен, и заседание перенесли на 25 октября», — заявил он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]