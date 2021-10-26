+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Главный редактор "Эхо Москвы" анонсировал интервью со Светланой Тихановской

Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов анонсировал интервью со Светланой Тихановской. Но уточнил, что беседа "возможно" состоится.

"В ближайшее время возможно интервью со Светланой Тихановской. Подкиньте вопросов", — написал он на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что интервью будет ориентировано прежде всего на российскую аудиторию.



Сразу после выборов Светлана Тихановская и ее представители неоднократно заявляли о готовности и желании выйти на контакт с представителями российских властей. Но Москва поддержала Лукашенко. 

Теперь становится известно, что вхожий в Кремль главный редактор медиаресурса, имеющего отношение к российской транснациональной компании "Газпром", готовит интервью со Светланой Тихановской.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]