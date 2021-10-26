Главный редактор "Эхо Москвы" анонсировал интервью со Светланой Тихановской
Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов анонсировал интервью со Светланой Тихановской. Но уточнил, что беседа "возможно" состоится.
"В ближайшее время возможно интервью со Светланой Тихановской. Подкиньте вопросов", — написал он на своей странице в Facebook.
Он также подчеркнул, что интервью будет ориентировано прежде всего на российскую аудиторию.
Сразу после выборов Светлана Тихановская и ее представители неоднократно заявляли о готовности и желании выйти на контакт с представителями российских властей. Но Москва поддержала Лукашенко.
Теперь становится известно, что вхожий в Кремль главный редактор медиаресурса, имеющего отношение к российской транснациональной компании "Газпром", готовит интервью со Светланой Тихановской.
Источник: euroradio.fm
10:16 26/10/2021
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