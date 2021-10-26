"В ближайшее время возможно интервью со Светланой Тихановской. Подкиньте вопросов", — написал он на своей странице в Facebook.





Он также подчеркнул, что интервью будет ориентировано прежде всего на российскую аудиторию.













Сразу после выборов Светлана Тихановская и ее представители неоднократно заявляли о готовности и желании выйти на контакт с представителями российских властей. Но Москва поддержала Лукашенко.





Теперь становится известно, что вхожий в Кремль главный редактор медиаресурса, имеющего отношение к российской транснациональной компании "Газпром", готовит интервью со Светланой Тихановской.