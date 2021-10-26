Фото: военные Судана после госпереворота разгоняют демонстрантов (alarabiya.net)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.





Как сообщается, молодежь, которая выступила против переворота, забаррикадировала улицы и вступила в бой с войсками.





Основная оппозиционная коалиция "Силы воли и изменений" призвала к мирным уличным действиям, чтобы свергнуть военный переворот, включая демонстрации, блокирование улиц и гражданское неповиновение.





Напомним, утром 25 октября в Судане военные совершили попытку государственного переворота. В стране введено ЧП и распущено правительство.





Отметим, на фоне событий в Судане МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.











