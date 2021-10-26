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Алиеву предложили стать вечным президентом. Он отказался

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с представителями общественности освобожденного Губадлинского района в Карабахе.



На встрече состоялся любопытный диалог отца павшего за Карабах национального героя Шукюра Гамидова – Наримана Гамидова с президентом Ильхамом Алиевым.


«Господин президент, я счастлив, что уже во второй раз лично встречаюсь с Вами. Я благодарен Аллаху за то, что он подарил Азербайджану такого всестороннего полководца и такую личность. Наш народ сплотился вокруг государства словно единый кулак и сказал свое веское слово.

Пройденный Вами путь, завоеванная Вами победа подтверждает искренность моих слов. У меня одна мысль, которую долгое время ношу в сердце. Я прошу весь наш благодарный народ поддержать мою идею.

Я прошу наш законодательный орган Милли Меджлис присвоить нашему доблестному Верховному главнокомандующему, президенту, господину Ильхаму Алиеву звание «Вечного президента Азербайджана». Прошу, чтобы и наш народ, и Милли Меджлис принял это».   

Ильхам Алиев улыбнулся в ответ, но не согласился с предложением гражданина: «Я воспользуюсь своим правом вето. Я обладаю таким правом. Спасибо за эти искренние слова. Но для меня самой большой наградой является то, что вы здесь собрались, радость и гордость в глазах бывших вынужденных переселенцев. Вот это для меня самая большая награда", пишут местные СМИ.
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