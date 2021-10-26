Ритис Паулаускас призвал Лукашенко прекратить использовать репрессивные методы, пишет Reform.by, немедленно выпустить всех политических заключенных и перестать использовать миграцию и другие гибридные угрозы в политических целях.









«Единственный способ положить конец политическому кризису — это всесторонний национальный диалог, который приведет к свободным и справедливым выборам под международным и беспристрастным наблюдением. Мы призываем белорусские власти к подлинному диалогу с представителями гражданского общества, в частности с Координационным советом» — сказал он.





Описывая ситуацию в Беларуси Постпред упомянул количество политзаключенных — более 800, количество зарегистрированных случаев нарушения прав человека и пыток — более 1500, высказался по поводу ликвидации более 200 НГО, независимых средств массовой информации, политических и правозащитных организаций.





«Режим совершил серьезные нападки на международное право и попирал международные нормы. Мы осуждаем вынужденную посадку рейса 4978 Ryanair в Минске с очевидной целью ареста белорусского журналиста и его спутницы, а также осуждаем его попытку насильственной репатриации белорусской олимпийской спортсменки из Японии в Беларусь«, — отметил Паулаускас.





По словам Постпреда, незаконное пересечение границы ЕС, спонсируемое Беларусью, ставит под угрозу жизнь граждан третьих стран. Ритис Паулаускас высказал глубокую обеспокоенность отказом Лукашенко сотрудничать с международными правозащитными механизмами и полной безнаказанностью тех, кто совершил нарушения прав человека.





Постоянный представитель Литвы при ООН высказался от имени Европейского союза, Албании, Австрии, Австралии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Канады, Хорватии Республики Кипр, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Монако, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Украины.