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Представитель ЦИК Узбекистана: «Мы все удивились тому, что Путин и Лукашенко досрочно поздравили Мирзиёева»

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко досрочно поздравили Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах в Узбекистане. Данную ситуацию прокомментировал представитель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Шерзод Кудратходжаев.


"Мы все тоже удивились этому. ЦИК не может комментировать это, нам не известно, как это произошло", – сказал представитель ЦИК в интервью изданию Makon.

Кудратходжаев порекомендовал обратиться за ответом к представителям СМИ тех стран, которые объявили об этом.

"Я думаю, что нужно у них поинтересоваться. Но я считаю, что хорошая весть распространяется очень быстро. Возможно, потому это и произошло", – заключил представитель ЦИК.
Haqqin.az
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