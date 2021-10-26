







«К сожалению, последних новостей у нас нет, потому что уже неделю адвокаты не могут попасть в колонию из-за отстранения от деятельности. Если говорить о том, что было неделю назад, то могу сказать, что начала формироваться проблема с коммуникацией Виктора Дмитриевича с его родственниками. Были запланированы несколько звонков — вы знаете, что заключенным периодически разрешают по телефону или по скайпу звонить родным, — и эти звонки не состоялись. Я не знаю, почему, мы пытаемся это выяснить, знаю только, что те, кому он должен был звонить, ожидали звонка. Случайность ли это или уже нет — наверно, мы узнаем в ближайшее время», — рассказал юрист.





Также, добавил он, пишет Reform.by, у Виктора Бабарико имеются трудности и с перепиской. Он получает письма, но ему передают их лишь несколько раз в месяц.





Ранее адвокаты политзаключенного также сообщали, что ему существенно ухудшили условия труда и даже ограничили физическую активность. Огласка помогла привлечь к этому внимание ответственных органов, но результат проверить невозможно.





«Была проблема, связанная с высокой температурой в пекарне, где он работал. После обращений защиты приехала комиссия, которая обследовала эти помещения, и нам известно, что на данный момент получен ответ предприятия при колонии, что вроде как теперь условия соответствуют. Но опять же из-за отстранения адвокатов мы не можем узнать, какие мероприятия там были проведены и каким стандартам эти условия соответствуют. Что касается бытовых условий в нерабочее время, там все более-менее нормально, как у остальных заключенных», — рассказал Лаевский.





Напомним, Виктор Бабарико, как и его сын и глава штаба Эдуард, были арестованы 18 июня 2020 года — спустя чуть более месяца участия в предвыборной кампании. На тот момент Бабарико был самым популярным оппонентом Лукашенко на президентских выборах. Больше года он провел в СИЗО. 6 июля Верховный суд приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 145 тыс. рублей, а также постановил взыскать с него в доход государства 47,7 млн рублей. Бывший председатель правления «​Белгазпромбанка» Бабарико обвинялся в легализации преступных доходов (ч. 2 ст. 235 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Он не признал вину и отказался от дачи показаний. В последнем слове он сказал, что не может признаться в преступлениях, которых не совершал.