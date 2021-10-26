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«Крепнут антироссийские настроения» — В России не поверили оправданиям работника белорусского госТВ

В России все ещё продолжают обсуждать выступление работника белорусского гостелеканала СТВ Пустового, в котором он на выходных вспомнил про некоего ботоксного президента в бункере.


Фамилий ведущий не называл, однако многие в этой ситуации подумали, что речь идет про Владимира Путина. Позже Пустовой заявил, пишет Телеграф, что говорил вовсе не о Путине, а о… президенте США Джо Байдене. Только вот, Байден в бункере во время ковида не отсиживался. А про Путина именно так и шутят в самой РФ. Кстати, по поводу ботокса про Путина в Интернете тоже поговаривают частенько. Про Байдена реже, но тот же Трамп когда-то намекал.

Именно поэтому в России тоже не очень поверили оправдания. Вот и российский политолог Аббас Галлямов на сайте «Эха Москвы» высказал свою версию произошедшего.

«Слушайте, а вот этот издевательский выпад против Путина на белорусском ТВ, он о чём свидетельствует? Возможно, Лукашенко просто решил показать своим землякам, что он вовсе не «прогнулся под Москву», как о том злые языки судачат», — предположил российский обозреватель.

«Если данная версия верна, то адресатов у этого сообщения — два. Первый — массовый избиратель. В стране крепнут антироссийские настроения и каудильо пытается их оседлать. Вторая — не менее важная аудитория — его собственный аппарат, в первую очередь силовики. Эти люди уважают только «силу», поэтому представление о том, что их руководитель не самостоятелен, а под кем-то там лежит, его позиции в этой среде точно не укрепляет. Чтобы силовики ненароком не решили, что тебя можно и на пенсию списать, нужно, чтобы они не сомневались в твоей субъектности», — заявил Аббас Галлямов.

По его словам, также Александр Лукашенко через белорусский гостелеканал мог бы таким образом намекнуть, что чем-то недоволен в отношениях Беларуси и России.

«Истинную природу происшедшего мы вряд ли узнаем — по крайней мере в ближайшее время, но одно можно сказать точно: российский политический менеджмент становится всё менее эффективным — не только на внутренних фронтах, но и на внешних», — сделал вывод российский политолог.

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